Bia Haddad leva virada da número 1 do mundo e se despede do WTA 1.000 de Madri

A tenista brasileira Bia Haddad Maia, 27, 14ª no ranking da WTA (associação de tenistas profissionais), se despediu nesta terça-feira (30) do WTA 1.000 de Madri. Ela começou melhor a partida contra a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, mas foi derrotada nas quartas de final do torneio por 2 sets a 1 –parciais de 4/6, 6/0 e 6/2.

No histórico de confrontos contra a líder do ranking mundial, agora são três vitórias da polonesa e apenas uma da brasileira —Haddad Maia venceu Swiatek em agosto de 2022, no WTA 1.000 de Toronto.

Apesar da derrota, foi a melhor campanha em um torneio desse nível na temporada da tenista brasileira, que deve subir ao menos uma posição no ranking. A última vez que ela havia alcançado a fase quartas de final de um WTA 1.000 havia sido em Roma, em maio de 2023.

Bia Haddad Maia (de boné branco) cumprimenta Iga Swiatek após partida no WTA 1.000 de Madri, na Espanha - Violeta Santos Moura - 30.abr.2024/Reuters

Após o melhor ano da carreira em 2023, a melhor tenista brasileira da atualidade iniciou 2024 com o título de duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, ao lado da norte-americana Taylor Townsend.

Haddad Maia também avançou até as semifinais do WTA 500 de Abu Dhabi, no resultado mais expressivo na chave de simples em 2024 até a campanha no saibro de Madri.

A brasileira engatou, contudo, uma série de eliminações precoces nos principais torneios em que participou nos primeiros meses do ano –caiu na terceira rodada do Australian Open, o primeiro Grand Slam do calendário, e foi eliminada na mesma fase no WTA 1.000 de Indian Wells e Miami.