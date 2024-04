Bia Haddad vence número seis do mundo e vai às quartas de final em Madri

São Paulo

Beatriz Haddad Maia deu sequência, nesta segunda-feira, à sua boa campanha no WTA 1.000 de Madri. A brasileira se impôs sobre Maria Sakkari, número seis do mundo no tênis feminino, e triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Foi o quarto triunfo da paulistana em quatro duelos com a grega, que sucumbiu em uma hora e 49 minutos. Bia foi superior nas duas parciais e chegou a abrir 5/2 antes de ter o saque quebrado. Em ambos os sets, porém, conseguiu sacar bem em 5/4 para fechar o jogo.

Bia Haddad celebra ponto na vitória sobre Sakkari - Oscar del Pozo/AFP

Agora, a brasileira tem uma adversária mais dura pela frente. Sua rival na próxima etapa em Madri será a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking mundial. Será o quarto confronto entre elas, com uma vitória de Haddad Maia e duas derrotas nos três anteriores.

"A Iga é número um há quase três anos, uma jogadora experiente. Com certeza, é a favorita. Mas já ganhei dela, enfrentei algumas vezes. Vou me preparar da melhor forma e montar a melhor estratégia. Eu me sinto pronta para esse jogo", afirmou Bia à ESPN.

Atual 14ª colocada na lista da WTA (a associação das tenistas profissionais), a paulistana deverá subir ao menos uma posição com sua campanha no saibro de Madri. Ou mais, se ampliar sua boa trajetória.

Já na chave masculina, chegou ao fim a participação brasileira. Thiago Monteiro, que havia surpreendido o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo do mundo, perdeu para o tcheco Jiri Lehecka por sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (9/7).