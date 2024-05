Por que o clipe novo da Anitta foi tão criticado?

São Paulo

Na segunda-feira (13), as redes sociais entraram em colapso após Anitta divulgar imagens da gravação do vídeo de "Aceita", sua nova música.

Anitta decidiu transformar o lançamento em uma homenagem à liberdade religiosa, incluindo cenas que retratam ritos do candomblé, uma religião de matriz africana da qual ela é devota.

Porém, alguns fãs parecem ter rejeitado a ideia . Poucas horas após a publicação, Anitta perdeu 200 mil seguidores nas redes sociais.

Para entender a polêmica do clipe, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Matheus Rocha no Como É que É? desta segunda-feira (20).

