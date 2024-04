Confira os uniformes da cerimônia de abertura dos atletas brasileiros em Paris-2024

São Paulo

Foram divulgados nesta quinta-feira (18) os uniformes de viagem e da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris que serão utilizados pelos atletas brasileiros. O evento esportivo começa no dia 26 de julho e se estende até 11 de agosto.

Uma das esperanças de medalhas nas Olimpíadas, a ginasta Rebeca Andrade foi escolhida como modelo para vestir as peças da delegação brasileira.

Ginasta Rebeca Andrade veste traje da delegação brasileira para cerimônia de abertura de Paris 2024 - Divulgação

A Riachuelo, patrocinadora do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e marca de moda oficial do time Brasil, afirma que os uniformes exploram a fauna e a flora do país e ilustram a força da biodiversidade brasileira. A cartela de cores das camisetas faz alusão à bandeira do Brasil, com as tonalidades de verde, azul e amarelo presentes em grande parte das peças.

"Nossas cores, a alegria do povo e nossa descontração foi o que primeiro moveu o time de estilistas da Riachuelo a criar peças que trouxessem esses aspectos, e não fosse apenas um uniforme esportivo ou um traje excessivamente sério", afirmou Cathyelle Schroeder, diretora de marketing e comunicação da Riachuelo.

As jaquetas jeans que compõem as peças da cerimônia de abertura foram bordadas pelas bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, cidade no semiárido do Rio Grande do Norte.