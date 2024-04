De adolescente tímida a potência no garrafão, brasileira Kamilla Cardoso se destaca no basquete universitário dos EUA

The Athletic

Kamilla Cardoso chegou ao aeroporto poucos dias após completar 15 anos.

Todos os seus amigos de sua cidade natal no Brasil tinham vindo com ela para uma festa improvisada de despedida. Seus antigos treinadores de basquete também estavam lá, junto com sua mãe, Janete Soares, e sua irmã mais velha, Jessica Silva.

Quando chegou a hora de se despedir, Cardoso sabia que se dissesse adeus a todos em seu círculo individualmente, começaria a chorar. Então, ela se despediu em grupo de seus amigos e treinadores. "Tchau, pessoal! Amo vocês!" ela cantou em português. Ela reservou os últimos minutos antes de embarcar para sua mãe e irmã.

Kamilla Cardoso em ação pelo South Carolina Gamecocks no torneio NCAA Women's Basketball em Cleveland, Ohio - Steph Chambers - 4.abr.2024/Getty Images via AFP

As três sempre foram muito próximas em Montes Claros. Como a maioria das irmãs mais novas, Cardoso gostava de acompanhar as várias práticas esportivas de Silva. E como qualquer mãe, Soares tinha muitas perguntas quando sua filha flutuou a ideia de se mudar sozinha a mais de 6.400 km de distância para jogar basquete no ensino médio no Tennessee, com a esperança de eventualmente seguir uma carreira na WNBA (Women's National Basketball Association). Cardoso estaria segura e cuidada? Teria pessoas para apoiá-la? Esse plano daria certo?

"OK", disse emocionada Cardoso para Soares e Silva naquele dia de 2016, se preparando para embarcar. "Tenho que ir. Senão, não conseguirei entrar neste avião."

Enquanto Cardoso encontrava seu assento para o voo, ela não sabia quando veria sua família novamente. Ela estava indo para Chattanooga, Tennessee, para jogar sob o comando da treinadora Keisha Hunt na Hamilton Heights Christian Academy. Hunt tinha a reputação de desenvolver talentos de base e do ensino médio de alto nível, incluindo a armadora Raven Johnson, agora companheira de equipe de Cardoso na Carolina do Sul. Cardoso sabia que era a escolha certa, mas mesmo assim era angustiante.

Na segunda etapa de sua viagem, um voo de 10 horas de São Paulo para Atlanta, Cardoso chorou novamente. Ela se preocupava por saber apenas três palavras em inglês: "oi", "sim" e "tchau". Quatro, se contasse "McDonald's". Ela se preocupava com a saudade de casa.

"Agora olhe para ela", disse Hunt no mês passado, cerca de oito anos depois. "Estou tão orgulhosa dela."

Na sexta-feira, a Carolina do Sul enfrentará a Carolina do Norte no Final Four, enquanto o imbatível time de Dawn Staley busca o terceiro título nacional desde 2017. Cardoso é indiscutivelmente o coração e a alma dos Gamecocks —com 2,01 metros, sua principal pontuadora e reboteira, e a defensora mais dominante da Conferência Sudeste. Talvez a melhor defensora do país.

Mas não foi fácil chegar a este ponto —com erros ao longo do caminho.

Durante o jogo pelo título do torneio da SEC ( Southeastern Conference) em março, as tensões estavam aumentando entre Cardoso e a estrela da Louisiana State, Angel Reese, enquanto disputavam posição no garrafão. Reese puxou o cabelo de Cardoso, e a transmissão mostrou as duas estrelas discutindo durante o jogo. Faltando dois minutos, Flau'jae Johnson, de LSU, empurrou Ashlyn Watkins, da Carolina do Sul. Cardoso voou e empurrou Johnson, que caiu no chão. Membros de ambas as equipes invadiram a quadra.

Cardoso foi expulsa, juntamente com os reservas que se juntaram à confusão, e foi suspensa do jogo da Carolina do Sul contra o Presbyterian na primeira rodada do torneio da NCAA (National Collegiate Athletic Association).

"Não posso mudar o passado, mas posso aprender com ele", disse Cardoso sobre o incidente. "E sou humana. Vou cometer erros todos os dias. Sinto que deixei minhas emoções tomarem conta de mim naquele momento, e a partir de agora, vou aprender a controlar isso e deixar os árbitros fazerem o trabalho deles."

Quando os Gamecocks avançaram para o jogo da segunda rodada contra a Carolina do Norte, Cardoso estava emocionada. Ela enxugou as lágrimas quando a multidão local lhe deu uma ovação estrondosa durante as apresentações no Colonial Life Arena, em um jogo que acabaria sendo o último dela lá. Ela marcou 12 pontos e pegou 10 rebotes enquanto os Gamecocks venceram os Tar Heels por quase 50 pontos.

Cardoso é um dos maiores problemas de marcação no basquete universitário —uma força com uma rara combinação de tamanho e velocidade— que pode castigar qualquer um em qualquer dia. No entanto, nem sempre foi uma ameaça no garrafão.

Na primeira vez que ela vestiu a camisa da Hamilton Heights, o nível de exigência física a surpreendeu.

"A diferença de jogar basquete no Brasil e jogar basquete aqui, no Brasil, fazemos por diversão", disse ela, acrescentando: "Um monte de crianças correndo para cima e para baixo."

"Então, quando cheguei aos Estados Unidos, tive que jogar meu primeiro jogo. Tudo o que eu tinha era ser alta e conseguir fazer as cestas. Mas além disso, não tinha outras habilidades. Eu pensei: talvez eu não seja destinada a jogar aqui."

Cardoso cresceu gostando mais de futebol, vôlei e natação e mergulho do que de basquete, mas decidiu experimentar o esporte depois que o treinador de sua irmã a viu assistindo aos treinos das arquibancadas e recomendou que ela tentasse. Cardoso concordou. Acontece que ela adorou. Ela começou a jogar na escola secundária no Brasil, depois ganhou uma bolsa de estudos em uma escola particular à medida que se tornava uma jogadora melhor. A partir daí, ela começou a competir em torneios, o que atraiu a atenção de agentes.

O plano original de Cardoso era jogar em Portugal —ainda em outro continente, mas pelo menos em algum lugar onde ela ainda pudesse falar seu português nativo.

"Então esse agente apareceu de novo e disse: 'bem, eu não acho que Portugal seja o melhor lugar para você. Você tem 1,96m. Você tem 14 anos. Você deveria ir jogar nos Estados Unidos. Você tem potencial para fazer isso lá'", disse Cardoso.

Hunt ouviu falar de Cardoso pela primeira vez quando um treinador assistente no nível universitário enviou uma mensagem sobre uma jogadora no Brasil que estava indo para os Estados Unidos, muito provavelmente em algum lugar na Flórida, com aspirações à WNBA. Hunt recebeu um vídeo de Cardoso de três anos antes, quando ela tinha cerca de 12 anos.

"A primeira coisa que notei foi o quão rápida ela estava correndo de um lado para o outro na quadra. Ela provavelmente tinha 1,96m naquela idade", disse Hunt. "Ela errou alguns arremessos, mas estava se esforçando por toda parte, pegando rebotes. Ela simplesmente não tinha a habilidade no arremesso ainda."

Cardoso se matriculou na Hamilton Heights, uma escola particular pequena, em 2016.

"Realmente tivemos que trabalhar na minha defesa, no drible e coisas assim", disse Cardoso. "Eu estava sendo empurrada nos treinos. Todo mundo era muito físico. No Brasil, não tínhamos nada disso."

Levou cerca de cinco meses para Cardoso se adaptar, disse Hunt. Na quadra, Hunt e os companheiros de equipe de Cardoso frequentemente chamavam jogadas em português para que ela pudesse entender seu papel —algo que Staley e as Gamecocks também faziam em seus primeiros anos com o programa. Foi só no ano passado, disse Cardoso, que ela se sentiu totalmente confortável em inglês.

Fora da quadra, Cardoso ainda ansiava regularmente por sua casa. Ela ligava diariamente para contar à mãe e à irmã sobre suas novas experiências. Mas cerca de quatro meses depois, ela percebeu que havia começado a se sentir menos triste. Ela morava com Hunt, a filha de Hunt, Treasure (atualmente armadora na Arizona State) e três companheiras de equipe da Nigéria, todas as quais se comunicavam com ela por meio do Google Tradutor e a ajudavam com as tarefas escolares.

"Eu senti que: oh, elas estão me acolhendo. Elas querem me ajudar", disse Cardoso. "Eu fiquei muito próxima das meninas que moravam comigo, então foi como se eu tivesse uma segunda família, uma família longe de casa. Foi incrível. Aprendi muitas culturas diferentes. Elas são a razão pela qual sei inglês hoje."

Cardoso se tornou uma recruta cinco estrelas e a quinto candidata do país na turma de 2020, de acordo com as classificações de recrutamento da ESPN. Ela inicialmente assinou contrato com a Syracuse University após terminar o ensino médio, em parte por causa de uma conexão com a comissão técnica por meio de um de seus contatos no Brasil, disse Hunt. Mas ela se transferiu para a Carolina do Sul —uma de suas finalistas no processo de recrutamento original— antes da temporada 2021-22 para jogar com Staley.

"Kamilla poderia ter ido para qualquer lugar do país, mas escolheu vir para cá", disse Staley recentemente aos repórteres. "Ela confiou o suficiente em nós para vir aqui e continuar sua carreira. Significa o mundo."

Cardoso ainda estava longe de casa. Ela havia a visitado nos verões e feriados, mais recentemente passando três dias no Brasil ao redor do Natal. Mas sua mãe e irmã nunca a tinham visto jogar basquete nos Estados Unidos.

Staley queria mudar isso. Ela e outros na Carolina do Sul silenciosamente pediram ajuda ao deputado James Clyburn para obter aprovação de vistos para Soares e Silva.

No final do treino em 2 de março, Staley começou um discurso sobre Cardoso e todos os sacrifícios que ela havia feito para jogar basquete tão longe de casa.

"Quando ela começou a falar, eu estava chorando e pensei: eu nem quero mais ouvir porque vou chorar ainda mais. Olhei para a porta. E lá estavam minha mãe e minha irmã", disse Cardoso.

Debaixo de uma faixa de cabeça rosa-choque, ela enterrou o rosto nas mãos e chorou novamente enquanto se aproximava delas para um abraço familiar. No dia seguinte, ela marcou 18 pontos e pegou 14 rebotes em 24 minutos rumo a uma vitória por 76-68 sobre Tennessee, enquanto a Carolina do Sul encerrava a temporada regular com um perfeito 29-0.

"Isso é um sonho se tornando realidade", disse Cardoso sobre o tempo com sua família.

Na semana seguinte, ela acertou o primeiro arremesso de 3 pontos de sua carreira no campeonato da SEC, quando a Carolina do Sul surpreendeu Tennessee no estouro do cronômetro.

O tempo de Cardoso na Carolina do Sul está quase acabando. Ela anunciou na segunda-feira que se inscreveria no draft da WNBA deste ano.

"Estou animada para ver o que o futuro reserva e mal posso esperar para ver para onde o próximo capítulo me levará", escreveu em sua postagem no Instagram.

Cardoso percorreu um longo caminho desde a assustada adolescente de 15 anos, com saudades de casa e precisando do Google Tradutor para a vida cotidiana. Soares e Silva também podem estar vendo mais jogos dela. Ambas tiveram seus vistos estendidos por dez anos, então podem vir para os Estados Unidos e ficar por três meses de cada vez, disse Cardoso.

"Acho que tenho muito mais na minha bagagem", disse ela. "Só preciso manter a confiança e acreditar mais em mim mesma."