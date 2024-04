Estrela do beisebol Shohei Ohtani tem imagem arranhada por escândalo com apostas esportivas e acusação de roubo

Financial Times

Desde 19 de março, toda a extensão da elegante rua de compras Omotesando, em Tóquio, tem sido dominada por fotos de Shohei Ohtani: a talentosa estrela do time de beisebol Los Angeles Dodgers, detentor do contrato mais lucrativo da história do esporte e, agora, o rosto imaculado do soro lipossômico de reparação de pele da marca Kose Decorté.

Do outro lado do mundo, em algum lugar entre o obscuro mundo das apostas esportivas online, transferências bancárias suspeitas, confissões de vício em jogos de azar, investigações e um confidente agora desaparecido acusado de "roubo maciço" pelo próprio Ohtani, 29, a imagem do astro japonês está um pouco arranhada.

No centro do mistério está Ippei Mizuhara. O japonês, que passou grande parte de sua vida nos Estados Unidos, atuou como intérprete de Ohtani por muitos anos. Antes de ser sumariamente demitido pelos Dodgers e desaparecer completamente da vista pública há uma semana, Mizuhara disse à ESPN que acumulou grandes dívidas de jogo —US$ 4,5 milhões (R$ 22,5 milhões)— que seu grande amigo Ohtani pagou em seu nome. Mizuhara não respondeu a um pedido de comentário.

Shohei Ohtani, do Los Angeles Dodgers, durante partida contra o St. Louis Cardinals no Dodger Stadium, em Los Angeles - Jonathan Hui - 29.mar.2024/USA TODAY Sports via Reuters Con

Assim que todos começaram a perceber o quão grande poderia ser o problema para a estrela do beisebol (o jogo de azar é ilegal na Califórnia), Mizuhara disse que Ohtani nunca soube sobre a transferência. Em uma coletiva de imprensa posterior, Ohtani acusou diretamente Mizuhara de roubar dinheiro dele e disse que não tinha ideia do roubo até que seu amigo confessou na semana passada.

As perguntas em torno da situação do jogador ainda superam em muito as respostas, mas a especulação frenética em ambos os lados do Pacífico poderia colocar tanto Ohtani quanto o beisebol americano em apuros. Em questão está seu papel como o rosto da MLB (Major League Baseball) —para o qual ele tem sido a megastrela vitoriosa e recordista que o esporte tanto precisava na luta por audiência contra as redes sociais, jogos online e serviços de streaming.

Ohtani nasceu em 5 de julho de 1994 em Oshu, Japão, de pais atléticos. Seu pai jogava beisebol em um clube semiprofissional local, e sua mãe competia no badminton. Ele cresceu durante um período profícuo para jogadores japoneses de beisebol na América do Norte, os anos dourados de Ichiro Suzuki e Hideki Matsui na MLB.

Depois de participar do prestigioso campeonato nacional de beisebol do ensino médio do Japão, Ohtani encontrou sucesso precoce na Liga do Pacífico disputada em seu país. Em quatro anos, ele se juntou aos Los Angeles Angels, em 2018, onde transformou o jogo nos Estados Unidos. Sua rara habilidade dupla de arremessar e rebater forçou a liga a mudar as regras sobre como as escalações de equipe são definidas. Especialistas em beisebol declararam Ohtani o maior jogador da atualidade, comparando-o com a estatura épica e transformadora do esporte de Babe Ruth.

No ano passado, Ohtani fechou um acordo de US$ 700 milhões (R$ 3,5 bilhões) com os LA Dodgers —um contrato sem precedentes de 10 anos que o tirou com sucesso dos Los Angeles Angels, mas que prevê, de forma pouco comum, que o pagamento será quase completamente adiado até 2034.

"Há muito mais energia ao redor do parque, do ponto de vista da mídia e dos fãs", disse Andrew Friedman, presidente de operações de beisebol dos Dodgers, antes de Ohtani sequer ter entrado em ação pela primeira vez com o uniforme dos Dodgers. "O que vimos até agora superou em muito qualquer expectativa que poderíamos ter tido, com as brincadeiras e a forma como esses caras se uniram."

No dia de abertura formal da temporada no dia 28 de março, Ohtani correu para um triplo em potencial apenas para perceber que seu companheiro de equipe ainda estava na terceira base, sugerindo que a comunicação da equipe tem um longo caminho a percorrer.

Antes disso, ele havia assinado acordos de patrocínio que lhe renderão US$ 65 milhões (R$ 324,7 milhões) este ano; a segunda maior estrela da modalidade conseguiu apenas US$ 7 milhões (R$ 35 milhões). Durante seus 11 anos de beisebol profissional, Ohtani fez anúncios e acordos de patrocínio com uma lista global de empresas que vão desde Porsche, Hugo Boss e Oakley até Salesforce, MUFG Bank e Japan Airlines.

Crucial para tudo isso tem sido sua reputação como um homem tão dedicado ao aperfeiçoamento de seu ofício que é quase entediante de tão limpo. No mês passado, ele anunciou, para surpresa geral, que se casou discretamente com uma ex-jogadora de basquete que descreveu, mantendo sua imagem nada chamativa, como uma "mulher japonesa normal".

É precisamente a escala e a limpeza da imagem de Ohtani que tornaram as recentes agitações tão inquietantes. Se acreditarmos no seu relato, a conclusão final pode ser que tanto ele como o resto do mundo foram vítimas de um vigarista magistral em Mizuhara, mas as questões pendentes são prementes.

Como, exatamente, o dinheiro foi roubado e Ohtani cedeu o controle de suas próprias contas para Mizuhara? Se Ohtani, de fato, acabou de descobrir que estava sendo enganado por seu amigo, ele está investigando outra parte de sua relação profissional com ele? Mizuhara foi o principal intermediário durante as negociações de contrato de Ohtani e, se sim, ele poderia ter ditado termos em torno do acordo de salário diferido de US$ 700 milhões que não foram ideia de Ohtani?

O slogan da campanha de cuidados com a pele deixa claro que a questão se estende além da tez hidratada do atleta. "Assim como Ohtani, que vai além de suas próprias conquistas, os esforços da Kosme Decorté para criar o máximo em beleza são intermináveis." A maior questão para o beisebol é o que o esporte fará se descobrir que a reputação de sua maior estrela é apenas superficial.