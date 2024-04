Tande, campeão olímpico de vôlei, sofre infarto

São Paulo

O campeão olímpico Tande, como é conhecido o ex-jogador de vôlei Alexandre Ramos Samuel, 54, sofreu uma infarto na última sexta-feira (12).

Ele publicou um vídeo em suas redes sociais na cama do hospital em que se recupera, no Rio de Janeiro, e falou sobre o problema médico que enfrentou. Com a aparência abatida, disse que teve 98% de entupimento de uma veia do coração.

"Comecei a descuidar um pouco de minha saúde, uns quatro anos sem me cuidar", afirmou Tande, citando problemas na alimentação.

Tande, em hospital no Rio de Janeiro - Reprodução/@tandevolei no Instagram

"Fique atento aos sinais", acrescentou o ex-jogador, que mencionou falta de ar, dor de ouvido e palpitação entre os sintomas que sentiu. "Cuidem-se sempre."

Tande era um dos principais nomes da seleção brasileira de vôlei que conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Defendeu durante a carreira clubes como Flamengo, Botafogo, Banespa e Mediolanum (Itália). Também conquistou a Liga Mundial em 1993, antes de migrar para o vôlei de praia.

Após a aposentadoria, atuou como comentarista e apresentador em programas esportivos da TV Globo.