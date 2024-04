Zapping, nova plataforma de streaming, fecha acordo para transmitir a Série C do Brasileiro

São Paulo

Nova plataforma de streaming de canais ao vivo disponível no mercado brasileiro, a Zapping assinou um acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para transmitir a Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Ao todo, 65 partidas serão exibidas no canal Zapping Sports, que será lançado oficialmente no próximo dia 20. Serão transmitidos três jogos por rodada, sendo dois deles de forma exclusiva.

Assim como até o ano passado, o Nosso Futebol e o DAZN vão continuar a exibir jogos da Terceira Divisão Nacional.

"Além das transmissões, teremos conteúdos mostrando todos os detalhes em formato de melhores momentos, destaques da competição e pílulas de informações ao longo da semana", afirma Chico Vargas, Head da Zapping Sports.

A Série C será disputada por 20 clubes, com o mesmo sistema dos últimos anos: primeira fase com todos contra todos em turno único, e oito times se classificando para a fase que vale o acesso para a Série B.

Amazonas é campeão da Série C 2023 - Leo Piva/CBF

Os oito classificados para a fase final serão divididos em dois grupos com quatro participantes em cada, que jogam entre si em turno e returno. Os dois melhores de cada grupo sobem para Segunda Divisão. Já os dois melhores de cada uma das chaves decidem o título.

Por enquanto, a CBF ainda não detalhou os jogos da primeira rodada. A entidade deve distribuir cerca de R$ 26 milhões em premiações para os clubes participantes.

De acordo com Daniel Mielzynski, Head Of Ad Sales da Zapping, o acordo é o primeiro de uma série que a plataforma negocia para incorporar ao seu portfólio.

"A Série C irá compor nossa grade de importantes eventos do futebol brasileiro, trazendo visibilidade e relevância para os times, torcedores e patrocinadores", afirma Daniel.

Presente também no Chile e no Peru, a Zapping chegou ao país em 2023, apostando em transmissões ao vivo de esporte, como o Mundial de Handebol no fim de 2023, competição para a qual plataforma tem os direitos para as próximas edições no feminino e no masculino.

A plataforma de assinatura digital vende pacotes com canais que estão disponíveis na TV por assinatura, além de outros serviços, como o Premiere, que faz parte do Grupo Globo.