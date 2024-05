Bill Walton, bicampeão da NBA, morre aos 71 anos

Reuters

Morreu nesta segunda-feira (27) Bill Walton, jogador histórico do basquete norte-americano. Bicampeão nacional universitário e bicampeão da NBA, ele tinha 71 anos e não resistiu a complicações decorrentes de um câncer.

"Bill Walton era verdadeiramente único", disse o comissário da NBA, Adam Silver. "Ele redefiniu a posição de pivô. Membro querido da família da NBA por 50 anos, Bill vai fazer falta a todos aqueles que vieram a conhecê-lo e amá-lo."

Campeão com a universidade UCLA em 1972 e 1973 –acertando 21 de 22 arremessos no jogo do bi, contra Memphis–, Walton chegou à liga norte-americana de basquete em 1974, vestindo a camisa do Portland Trail Blazers.

Bill Walton era uma figura querida na NBA - Ethan Miller - 8.mar.23/Getty Images via AFP

O jogador de 2,11 m liderou a equipe naquele que até hoje é seu único título, na temporada 1976/77, e foi eleito o melhor do campeonato na edição 1977/78. A sequência de sua carreira, porém, teve obstáculos em sérias lesões nos pés e nas costas, com múltiplas cirurgias.

Ele ainda defendeu o San Diego Clippers, que se tornou Los Angeles Clippers, antes de se transferir ao Boston Celtics. Novamente campeão na temporada 1985/86, ganhou o prêmio de melhor sexto homem da competição.

Walton está desde 1993 no Hall da Fama do basquete. Sua camisa de número 32 é aposentada na UCLA e também no Portland Trail Blazers, que prestou suas homenagens ao grande responsável por seu único troféu e o elogiou pelo trabalho que realizou nas transmissões de TV.

"Bill Walton foi uma verdadeira lenda: um jogador extraordinário, talentoso comunicador e parte vital da organização dos Blazers. Sua maestria no jogo não apenas o estabeleceu como um dos maiores pivôs da história mas também levou os Blazers a um campeonato", publicou o clube.

"Mas Bill era muito mais do que basquete, ele era maior que a vida. Sua personalidade otimista e vibrante será lembrada e apreciada para sempre, e ele fará muita falta para nossa organização", diz o texto.

Companheiros e velhos adversários também divulgaram mensagens de apoio à família de Walton, que deixou a mulher, Lori, e os filhos Adam, Nate, Chris e Luke. Chamado de "Big Red", o californiano era realmente uma figura querida no mundo do basquete.

"Meu amigo muito próximo, colega Bruin [como é chamado cada atleta de UCLA] e rival da NBA Bill Walton morreu hoje. E o mundo parece muito mais pesado agora", escreveu Kareem Abdul-Jabbar, que o enfrentou no auge da rivalidade entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics.

"Em quadra, Bill era um jogador feroz, mas fora de quadra ele não ficava feliz a menos que fizesse tudo o que podia para deixar todos ao seu redor felizes. Ele era o melhor de nós", acrescentou Abdul-Jabbar.

Encerrada a sua carreira em quadra, Walton superou uma gagueira para se tornar comentarista. Trabalhou na CBS, na NBC, na ABC e na ESPN. Deixou as transmissões da NBA em 2009, com problemas nas costas trazidos de seu tempo de jogador.