CBF solicita posicionamento de clubes sobre paralisação do Campeonato Brasileiro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) encaminhou, na sexta-feira (10), um ofício às federações estaduais para que elas consultem os clubes das séries A, B, C e D do Brasileirão a respeito de uma paralisação das competições em função das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

O documento foi enviado horas depois de o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), solicitar formalmente a suspensão das rodadas das quatro divisões.

Vista aérea do estádio Beira-Rio, casa do Internacional, em Porto Alegre (RS) - Anselmo Cunha - 7.mai.24/AFP

Um dia antes, Fufuca já havia emitido nota em que defendia que os esforços fossem concentrados na "reconstrução das áreas afetadas e na mitigação dos impactos causados pela tragédia". "A dimensão humana precisa vir antes da esportiva", disse o chefe da pasta.

O ofício da CBF ressalta o caráter de urgência da decisão, mas não especifica um prazo para a resposta dos clubes.

Neste sábado (11), Grêmio, Internacional e Juventude, "devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul", enviaram ofício para a CBF solicitando o adiamento total (incluindo todas as equipes da competição) de até três rodadas do Campeonato Brasileiro.

"Os clubes pedem compreensão e zelo para a situação, que impossibilita a realização de atividades esportivas no Estado e afeta o equilíbrio esportivo das competições", dizem os clubes em comunicado.

Até o momento, a CBF adiou as partidas envolvendo clubes gaúchos até 27 de maio. Os estádios Beira-Rio e Arena do Grêmio tiveram os gramados encharcados pela água das chuvas. Os centros de treinamento também estão debaixo d'água.

Clubes de diversos estados ofereceram as estruturas de seus centros de treinamento e estádios para as equipes do Rio Grande do Sul, mas os dirigentes recusaram a proposta. Jogadores das equipes gaúchas estão envolvidos neste momento nos trabalhos de resgate e acolhimento das pessoas atingidas.

Durante a convocação da seleção brasileira para a Copa América, o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues não descartou a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro. Ele reconheceu o pleito por parte de alguns clubes até que a situação no sul do país esteja mais controlada, mas ressaltou que trata-se de uma decisão conjunta.

"Muitos falam na suspensão do futebol brasileiro, na paralisação, e todos são sensíveis à situação. Aquilo que chegar à CBF, tudo vai ser definido por todo o conselho técnico de cada divisão [do Campeonato Brasileiro]", disse Rodrigues.