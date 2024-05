Fãs e personalidades prestam homenagens a Senna no Brasil e no mundo

São Paulo

Fãs e personagens do automobilismo prestaram homenagens a Ayrton Senna nesta quarta-feira (1º), dia que marca os 30 anos da morte do tricampeão da F1 no GP de San Marino.

No autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde Senna venceu por duas vezes o GP do Brasil, mais de 9.000 pessoas se reuniram para correr as provas de 5, 10 e 21 quilômetros da 19ª edição do Ayrton Senna Racing Day. Os corredores puderam acessar uma exposição exclusiva montada com itens pessoais do piloto, como capacetes, macacões e tênis.

Próximo ao portão A do autódromo, o busto de Senna ficou aberto ao público geral desde as 6h.

Fã utiliza réplica de uniforme de Senna enquanto participa do Ayrton Senna Racing Day, corrida em homenagem ao aniversário da morte do piloto, no autódromo de Interlagos, em São Paulo - Nelson Almeida/AFP

O cemitério do Morumbi também recebeu visitas de fãs, que encheram o túmulo do piloto de flores, bandeiras do Brasil e objetos em referência ao automobilismo e à trajetória do ídolo brasileiro da F1.

Autoridades e milhares de fãs de diferentes nacionalidades fizeram um minuto de silêncio no autódromo de Ímola, na Itália, às 14h17 do horário local, momento onde há 30 anos o carro de Senna se chocou com o muro da curva Tamburello. Uma enorme bandeira amarela mostrando os olhos do piloto foi estendida em uma das partes do circuito.

Participaram da cerimônia Bruno Senna, piloto e sobrinho de Ayrton, Stefano Domenicali, CEO e presidente da F1, e Rudolf Ratzenberger, pai de Rudolf Ratzenberger, piloto austríaco que morreu um dia antes do brasileiro durante o treino classificatório para a mesma prova.

Também estiveram presentes Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores do Brasil, os chanceleres de Itália e Áustria, Antonio Tajani e Alexander Schallenberg, e o prefeito de Ímola, Marco Panieri.

A estátua de Senna no local foi cercada por bandeiras, flâmulas e mensagens dos fãs, muitos dos quais brasileiros.

Quem passou pela arena Sphere, casa de shows em Las Vegas que conta com um painel de LED gigante, viu a projeção do característico capacete verde e amarelo do piloto. Uma parceria entre a Senna Brands, ligada ao Instituto Ayrton Senna, e o Guaraná Antarctica, a ação está prevista para durar uma semana.

A apresentadora Adriane Galisteu, que era namorada de Senna na época de sua morte, fez um registro da homenagem nas redes sociais. "1º de maio de 1994, o dia que todo o mundo lembra o que estava fazendo… O dia em que o Brasil inteiro sente a mesma dor… O dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais, será esquecido… Para sempre Ayrton!", escreveu ela em seu Instagram.

Alain Prost, principal rival de Senna, publicou uma fotografia com o velho adversário, em momento de bom humor, e disse que seria bom se eles estivessem rindo juntos hoje novamente. Perfis como os da F1, da McLaren e da Williams, última equipe do piloto, fizeram uma série de publicações em referência aos 30 anos de sua morte.

"Do seu impacto na McLaren e na nova geração de pilotos de hoje ao patriotismo e amor de seu país pela Fórmula 1, além, claro, [das ações] do Instituto Ayrton Senna, que proporcionam melhores oportunidades de educação a crianças desfavorecidas, o legado de Senna como um dos maiores pilotos da F1 —se não o maior— de todos os tempos continua vivo de diferentes formas", publicou a McLaren, escuderia pela qual o brasileiro venceu seus três títulos mundiais.