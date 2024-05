CBF anuncia volta do Campeonato Brasileiro a partir de 1º de junho

São Paulo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta terça-feira (21) a retomada do Campeonato Brasileiro a partir de 1º de junho. A competição foi suspensa no último dia 15 em decorrência da tragédia ambiental que devastou cidades em todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em nota, a entidade informou que o certame será retomado com a ordem atual das rodadas, desta forma, a próxima disputa será referente à sétima rodada, que estava prevista para ser realizada no último de fim de semana.

A decisão da CBF foi tomada de forma independente. No comunicado, a confederação afirmou que essa determinação não causará prejuízo às deliberações que serão adotadas no Conselho Técnico marcado para o dia 27 de maio de 2024, quando os clubes vão se reunir para debater a continuidade do Nacional.

Quando decidiu suspender a competição, a entidade informou que tomou a medida a pedido de 15 dos 20 clubes participantes da Série A do Nacional.

As equipes do Rio Grande do Sul estão sem jogar desde a última semana de abril, quando começaram as chuvas que devastaram cidades em todo o estado. Alguns jogadores e funcionários dos clubes participaram do resgate de vítimas como voluntários.

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, está alagado após enchentes no Rio Grande do Sul - Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress

Os estádios de Porto Alegre ainda estão indisponíveis por conta das enchentes na cidade. Desta forma, os clubes do Sul vão mandar seus jogos em outras localidades.

O Grêmio vai mandar sua partida contra o Red Bull, pela sétima rodada, no Couto Pereira, em Curitiba, e vai receber o Botafogo, pela nona rodada, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Pela oitava rodada, o Internacional atuará como mandante contra o São Paulo no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

"Quanto às partidas canceladas dos clubes gaúchos de rodadas anteriores e de outras competições organizadas pela CBF, a entidade reitera que serão remanejadas para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas no calendário", diz trecho do comunicado da CBF.

Próximas rodadas do Campeonato Brasileiro

7ª rodada

1.jun Grêmio x Red Bull Bragantino

1.jun Vitória x Atlético-GO

1.jun Fluminense x Juventude

1.jun Cuiabá x Internacional

1.jun Corinthians x Botafogo

2.jun Atlético-MG x Bahia

2.jun Vasco x Flamengo

2.jun Criciúma x Palmeiras

2.jun São Paulo x Cruzeiro

2.jun Fortaleza x Athletico

8ª rodada

12.jun Botafogo x Fluminense

12.jun Atlético-GO x Corinthians

12.jun Juventude x Vitória

12.jun Bragantino x Atlético-MG

13.jun Cruzeiro x Cuiabá

13.jun Internacional x São Paulo

13.jun Flamengo x Grêmio

13.jun Athletico x Criciúma

13.jun Bahia x Fortaleza

13.jun Palmeiras x Vasco

9ª rodada

15.jun Bragantino x Juventude

15.jun Fluminense x Atlético-GO

16.jun Vitória x Internacional

16.jun Corinthians x São Paulo

16.jun Athletico x Flamengo

16.jun Grêmio x Botafogo

16.jun Vasco x Cruzeiro

16.jun Cuiabá x Fortaleza

16.jun Criciúma x Bahia

17.jun Atlético-MG x Palmeiras

Leia a íntegra da nota da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol comunica que em razão do adiamento das 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino – 2024, decorrente dos fatos que lamentavelmente atingiram gravemente o estado do Rio Grande do Sul, tornou-se indispensável o remanejamento da tabela detalhada de jogos até então divulgada.

Desse modo, sem prejuízo das deliberações que serão adotadas no Conselho Técnico Extraordinário do dia 27 de maio de 2024, a CBF informa que a retomada da competição se dará a partir da 7ª rodada, que será disputada em 01 e 02 de junho, datas originalmente reservadas para a 9ª rodada, preservando-se, assim, o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela.

A reprogramação das 7ª, 8ª e 9ª rodadas já anteriormente divulgadas observará a tabela anexa.

Quanto às partidas canceladas dos clubes gaúchos de rodadas anteriores e de outras competições organizadas pela CBF, a entidade reitera que serão remanejadas para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas no calendário.