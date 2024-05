Italo Ferreira vence na onda olímpica de Teahupo'o

Teahupo'o (França) | AFP

O brasileiro Italo Ferreira, atual campeão olímpico mas não classificado para os Jogos de Paris, surpreendeu na quinta-feira (30) vencendo com autoridade o Tahiti Pro, com sua majestosa onda de Teahupo'o, que sediará a competição na próxima edição olímpica, entre 26 de julho a 11 de agosto.

Na final, Ferreira, de 30 anos e campeão mundial em 2019, derrotou John John Florence, favorito desta etapa do circuito de elite disputada com ondas transparentes e perigosas.

Graças a dois tubos que receberam notas de 8,93 e 8,77 dos juízes, para um total de 17,70, Ferreira foi mais consistente do que seu rival americano, que, no entanto, marcou a melhor onda da série (9,33), mas ficou com uma pontuação total de 17,16.

Italo Ferreira em ação durante etapa de Teahupo'o - Thomas Bevilacqua - 30.mai.2024/Reuters

"Estou muito feliz, foi um dia muito longo e tivemos muitas ondas boas. Fui melhorando à medida que as baterias passavam. Há alguns anos venho treinando para dominar melhor os tubos e hoje valeu a pena", afirmou o brasileiro.

Em 2021, este importante representante da 'Brazilian Storm', a tempestade brasileira de destacados surfistas que agita o cenário mundial há quase uma década, tornou-se o primeiro ouro olímpico deste esporte, em Tóquio.

Mas não conseguiu manter seu nível após os Jogos, sofrendo vários problemas físicos e conquistando apenas uma vitória no circuito profissional em 2023.

No Tahiti, ele conquistou sua primeira vitória do ano e está em quinto no ranking mundial, longe de Florence, o novo líder do campeonato.

Ferreira não se classificou para os Jogos de Paris devido à forte concorrência no Brasil, que será representado por Gabriel Medina, João Chanca e Filipe Toledo.