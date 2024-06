Fluminense demite Fernando Diniz após início ruim no Brasileiro

São Paulo

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (24) a demissão do técnico Fernando Diniz. O treinador estava no cargo desde abril de 2022 e teve como maior conquista com o clube das Laranjeiras a Copa Libertadores de 2023. Ele também triunfou no Campeonato Carioca (2023) e na Recopa Sul-Americana (2024).

Em maio, a diretoria do Fluminense havia estendido o contrato do treinador até 2025, mas o desempenho ruim da equipe no Campeonato Brasileiro pesou para a demissão. O time é o lanterna do torneio nacional, com apenas uma vitória em 11 rodadas, com três empates e sete derrotas. No domingo (23), a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 1 a 0.

Fernando Diniz está desempregado - Carla Carniel/Reuters

"Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem-sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que no todo trazem enorme contribuição a este esporte", disse o Fluminense em nota.

O clube informou que o auxiliar técnico permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo de quinta-feira (27), contra o Vitória, no Maracanã. "O Fluminense precisa de todo apoio do torcedor. Este é um momento que pede união de todos em torno do objetivo maior de retomarmos o caminho das vitórias", afirmou o clube.

Durante sua segunda passagem pelo Fluminense —Diniz também treinou a equipe entre 2018 e 2019—, o técnico chegou a assumir interinamente o comando da seleção brasileira. Acumulou resultados negativos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e foi demitido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em janeiro, sendo substituído por Dorival Júnior.