Mbappé treina com máscara após fraturar o nariz, mas ainda é dúvida contra a Holanda

Leipzig (Alemanha) | AFP

O astro Kylian Mbappé, que fraturou o nariz no início da semana na estreia da França na Euro treinou com uma máscara nas cores da bandeira francesa nesta quinta-feira (20) em Leipzig, um dia antes da partida contra a Holanda pela segunda rodada do Grupo D.

A presença do jogador na partida contra os holandeses ainda não está confirmada, mas o técnico do time afirmou que a recuperação está na "direção certa".

O capitão dos Bleus fez exercícios físicos com o restante do grupo e foi visto tentando ajustar sua máscara durante os primeiros 15 minutos do treinamento, que contou com a presença da imprensa.

Mbappé treina com máscara após fraturar o nariz na estreia da França na Euro - Lisi Niesner/Reuters

Foi a primeira vez que Mbappé usou a máscara em um treinamento, na qual suas iniciais (KM) estão escritas e há desenhado um galo, um dos símbolos da França.

O novo atacante do Real Madrid, de 25 anos, sofreu uma fratura no nariz na segunda-feira (17) na estreia da França na Eurocopa da Alemanha, na qual venceu a Áustria por 1 a 0.

Antes do treinamento desta tarde, o técnico Didier Deschamps destacou que a recuperação de Mbappé está progredindo "na direção certa" e que farão "todo o possível para que ele esteja disponível" para jogar na sexta-feira contra os holandeses, em um confronto entre líderes do Grupo D.

"O nariz está menos inchado. Decidiremos no último momento de acordo com suas sensações", acrescentou.

Com apenas um curativo e sem a máscara, Mbappé havia treinado separadamente dos demais companheiros na quarta-feira, fazendo passes com um preparador físico.

E também havia feito chutes a gol com o restante da equipe, sem mostrar sinais de desconforto.