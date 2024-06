Preços para jogo da NFL no Brasil são divulgados

Brasília

Foram divulgados, na noite desta sexta-feira (7), os preços para o primeiro jogo da história da National Football League (NFL) no Brasil. A partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers acontece no dia 6 de setembro, às 21h15, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Os fãs que desejarem assistir terão que desembolsar entre R$ 285,00 e R$ 2.520,00.



A venda oficial começa na próxima quinta-feira (13), às 10h (horário de Brasília), através do site da Ticketmaster, e às 11h na bilheteria do Shopping Ibirapuera. Clientes da XP Investimentos terão acesso a pré-venda, que ocorre já na segunda-feira (10).

O duelo será a estreia das duas equipes na temporada 2024/2025. Os ingressos mais em conta são para os setores Leste e Oeste Superior Lateral Corner - Nível 2, custando R$ 570,00 o valor inteiro e R$ 285,00 a meia-entrada. Lembrando que nesses valores não estão inclusos a taxa de serviço de 10% para quem comprar pelo site.



Confira a tabela de valores de acordo com os setores: