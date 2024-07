O que é preciso para uma transição climática eficiente?

São Paulo

Dar mais voz e ferramentas de financiamento nas discussões de meio ambiente ao chamado "Sul Global" é o que propõe um programa com investimentos de US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões) e que irá contemplar o Brasil e mais cinco países.

A iniciativa é da Open Society Foundations, financiadora privada voltada para projetos de direitos humanos, justiça, democracia e equidade, fundada por George Soros.

O tema do financiamento climático deverá ser o centro das discussões da COP29, a conferência das Nações Unidas para a mudança climática, que acontece em novembro, no Azerbaijão.

O principal objetivo do evento será definir um novo valor a ser destinado pelos países ricos às nações em desenvolvimento para estruturar políticas para enfrentamento da crise do clima.

