Nova novela infantil do SBT e 'Elite': o que ver na TV e streaming nesta segunda

"A Caverna Encantada" é uma novela infantojuvenil protagonizada por uma menina de oito anos, filha de um médico missionário, que vai para um colégio interno.

Cena da novela 'A Caverna Encantada' - Lourival Ribeiro/SBT

Ela descobre uma lenda sobre um lugar mágico, a Caverna Encantada, despertando a curiosidade de colegas e professores. A novela, que mistura realidade e fantasia, será exibida também pelo Disney+ e SBT+ uma hora depois da TV aberta.

SBT, 20h45, livre



Roda Viva

Atualmente, Marcelo Tas é apresentador do "Provoca" e comentarista do Jornal da Cultura, mas já encarnou o repórter Ernesto Varela, o Professor Tibúrcio e outras dezenas de personagens ao longo dos anos. Tas está lançando seu livro "Hackeando sua Carreira: como ser relevante num mundo em constante transformação" e é o entrevistado do programa.

TV Cultura, 22h, livre

Logan



Com os mutantes em extinção, uma organização faz experimentos em crianças. Uma delas, Laura, cruza o caminho de Logan, que acaba fazendo de tudo para protegê-la. O filme estrelado por Hugh Jackman foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.

TV Globo, 22h50, 16 anos

Elite



Na oitava e última temporada do melodrama juvenil, a chegada dos irmãos Emilia e Héctor Krawietz, líderes da associação de ex-alunos do Las Encinas, abala as estruturas do colégio.

Influentes, poderosos e corruptos, eles tocam o terror por onde passam e destroem a vida de quem cai em sua teia.

Netflix, 18 anos



Billy e Molly

Uma lontra selvagem e faminta aparece no cais de Billy nas remotas ilhas escocesas de Shetland. Os dois se conectam e a lontra logo vira membro da família neste comovente documentário produzido pelo National Geographic.

Disney+, 12 anos

Controle: A História de Ian Curtis



Filme de Anton Corbijn sobre o enigmático vocalista da banda inglesa Joy Division, Ian Curtis, desde sua origem em Manchester até sua epilepsia e seus problemas amorosos que o levaram à morte aos 23 anos.

MUBI, 16 anos