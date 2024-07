Como russos estarão nos Jogos Olímpicos de Paris, mas não no quadro de medalhas

BBC News Brasil

O quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris pode parecer diferente.

Isso porque atletas da Rússia e de Belarus competirão nas Olimpíadas como Atletas Individuais Neutros (AIN) e, além de não terem acesso às bandeiras ou hinos nacionais, também não serão incluídos no quadro oficial de medalhas.

Rússia e Belarus estão proibidos de enviar equipes aos Jogos após a invasão da Ucrânia pela Rússia, apoiada por Belarus.

Mas os países podem enviar atletas individuais que cumpram critérios rigorosos estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) relativos ao apoio à guerra ou ao fato de terem ligações militares.

A Rússia tem historicamente enviado alguns dos maiores contingentes para os Jogos Olímpicos - mesmo quando competiu nos Jogos recentes sob sanções impostas após um escândalo de doping —e é um dos grandes vencedores de medalhas.

Mas desta vez será muito diferente.

O COI convidou apenas 36 atletas russos e 24 belarussos —dos quais apenas 15 russos e 17 belarussos aceitaram os convites. Em Tóquio 2020, o Comitê Olímpico Russo enviou 335 atletas e Belarus enviou 101.

Embora a Rússia tenha afirmado que não planeja boicotar os Jogos, a sua federação de levantamento de peso citou o "princípio de seleção antidesportiva" ao orientar a sua decisão de recusar o convite para seus 10 atletas. Desses, nove haviam aceitado inicialmente o convite, segundo o COI.

A sua federação de judô apontou preocupações semelhantes, dizendo que não aceitaria as "condições humilhantes" e recusou o convite para os seus quatro atletas, um dos quais teria inicialmente aceitado, de acordo com o COI.

Então, como chegamos a esse ponto e como serão as Olimpíadas para os atletas que aceitaram?

O que é AIN?

Atletas com passaporte russo ou belarusso que foram considerados elegíveis para competir em Paris vão participar como Atletas Individuais Neutros (AIN).

É a quarta Olimpíada sucessiva que os atletas russos competem sob essa sigla.

Antes da invasão da Ucrânia, a Rússia já tinha sido punida internacionalmente por um escândalo de doping patrocinado pelo Estado.

A última vez que pôde disputar uma Olimpíada com bandeira própria e com hino próprio foi nos Jogos do Rio, em 2016.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 e nos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio 2020, os russos que conseguiram provar que estavam sem doping competiram como ROC (Comitê Olímpico Russo), enquanto nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018, competiram como OARs (Atletas Olímpicos da Rússia).

Como ROC e OAR, esses atletas apareceram como um grupo nos quadros de medalhas. Mas como AINs será diferente. Isso porque o COI não inclui as medalhas desses atletas na sua tabela de nações. Além disso, eles são considerados como indivíduos, mas não uma equipe.

Como os russos podem competir?

Inicialmente, o COI baniu os atletas da Rússia e de Belarus por causa da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022. Belarus é um aliado próximo da Rússia e apoiou a invasão.

Depois, o COI decidiu que os atletas desses dois países poderiam participar como neutros se respondessem a critérios bem restritos, dizendo que permitir a participação de indivíduos era uma questão de "respeito aos direitos humanos".

Alguns desses critérios são:

Atletas não podem apoiar ativamente a guerra

Atletas não podem ter sido contratados como militares ou agentes de segurança nacional (muitos clubes de esporte na Rússia têm relação direta com os serviços militar e de segurança)

Nenhuma equipe é permitida

Os atletas tiveram que se qualificar para os Jogos e depois passar por uma dupla verificação - primeiro pela sua federação desportiva internacional e depois pelo COI, que criou um Painel de Revisão de Elegibilidade de Atletas Neutros Individuais para avaliar a elegibilidade em relação a essas condições.

Caso passassem nas verificações, eram convidados pelo COI para participar dos Jogos.

O Atletismo Mundial baniu todos os russos e belarrussos. Portanto, não haverá atletas de atletismo da AIN.

Quantos russos vão participar dos Jogos de Paris?

O Comitê Olímpico Internacional disse no ano passado que esperava no máximo 55 russos e 28 belarussos nos Jogos de Paris, sendo que 36 e 22, respectivamente, seria o "cenário mais provável".

No entanto, apenas 15 russos e 17 belarussos aceitaram os convites.

Isso contrasta fortemente com Tóquio 2020, onde o Comitê Olímpico Russo foi uma das maiores delegações, com 335 competidores em 30 esportes.

Eles terminaram em quinto lugar no quadro de medalhas em Tóquio com 71 medalhas (20 de ouro, 28 de prata, 23 de bronze).

A Rússia dominou alguns eventos durante muitos anos e, portanto, a ausência de muitos dos seus atletas abrirá oportunidades para outros países.

Isso inclui, por exemplo, o nado artístico, onde os russos ganharam medalhas de ouro por equipes e duetos nos últimos seis Jogos, e a ginástica rítmica, onde a Rússia ganhou o ouro por equipes e individuais em cinco das últimas seis Olimpíadas.

Quais russos vão competir em Paris?

O ex-tenista número um do mundo, Daniil Medvedev, é o russo mais conhecido dentre os atletas russos que irão a Paris.

Também entre os 15 russos que aceitaram o convite estão mais seis tenistas, uma ginasta, três canoístas, três ciclistas e um nadador.

De acordo com o COI, nove dos dez lutadores convidados aceitaram inicialmente o convite, mas posteriormente recusaram. Um deles recusou imediatamente.

Entre os 21 atletas que recusaram convites estão os tenistas Andrey Rublev, Karen Khachanov e Daria Kasatkina e o ciclista de estrada Aleksandr Vlasov.

Entre os 17 belarussos que aceitaram o convite está Ivan Litvinovich, que defenderá o título masculino do trampolim.

Ele é acompanhado por outra ginasta de trampolim, três nadadores, dois canoístas, dois atiradores, dois remadores, dois lutadores, dois levantadores de peso, um ciclista de estrada e um atleta de taekwondo.

Entre os sete belarussos que recusaram estão as bicampeãs de tênis do Grand Slam Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka.

Sob qual bandeira os russos vão competir?

Se um AIN estiver no pódio, a bandeira verde-azulada e branca com o logotipo da AIN será hasteada na cerimônia de medalha.

Os atletas poderão utilizar este emblema em seu uniforme, que deverá ser branco ou monocromático.

Os atletas não podem exibir cores, bandeiras ou emblemas russos ou belarussos.

Que hino os russos terão se ganharem o ouro?

Você não vai ouvir o hino nacional da Rússia ou de Belarus durante as cerimônias de entrega de medalhas nos Jogos de Paris.

Se algum AIN ganhar a medalha de ouro, um hino composto especialmente para a ocasião, e sem letras, será tocado.

Putin foi convidado para as Olimpíadas?

Nenhum governo ou funcionário estatal russo ou belarusso foi convidado ou credenciado para essas Olimpíadas.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse no ano passado que, embora fosse a favor da participação dos russos nos Jogos, era necessária uma avaliação mais aprofundada sobre o que o estatuto de neutralidade significaria para os atletas do seu país.

"Se as condições artificiais do COI são projetadas para isolar os melhores atletas russos e mostrar nas Olimpíadas que o esporte russo está morrendo, então você precisa decidir se vai ou não ir para lá", disse ele.

Isso foi semelhante à abordagem da Federação Russa de Judô —um esporte no qual o próprio Putin é faixa preta— quando disse rejeitar qualquer método de seleção "que visa... quebrar o espírito dos atletas russos".

A Rússia tem criticado o COI e as restrições aos seus atletas, com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, dizendo que o órgão esportivo "caiu no racismo e no neonazismo".

Que recepção os russos poderão ter em Paris?

Quando anunciou sua decisão de permitir AINs nos Jogos, o COI disse que uma de suas considerações foi que uma "esmagadora maioria de atletas" não queria "punir outros atletas pelas ações de seu governo".

O Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia emitiu recomendações em maio, instando os seus atletas a evitarem contato com russos e belarussos em Paris 2024, para evitar possíveis "ações provocativas".

As suas recomendações também sugeriram que os atletas ucranianos não deveriam participar de entrevistas coletivas à imprensa ou entrevistas com atletas dos dois países e evitar serem fotografados com eles em cerimônias de medalhas.

Muitos atletas ucranianos já evitam apertos de mão com adversários russos e belarussos desde a invasão.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse no ano passado que permitir que a Rússia competisse nas Olimpíadas equivaleria a mostrar que "o terror é de alguma forma aceitável", acrescentando que não há neutralidade no esporte enquanto os atletas de seu país morrem no campo de batalha.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse em março que os atletas russos e belarussos "não eram bem-vindos" nos Jogos.

O governo do Reino Unido, que anteriormente apoiou a proibição do COI de russos e belarussos, manifestou, em abril, apoio à decisão do COI de permitir que eles competissem em Paris como neutros.