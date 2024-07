'Não é Fashion Week em Paris', diz presidente do COB sobre uniforme da abertura

São Paulo

O uniforme do Brasil para as Olimpíadas continua dando o que falar. Nesta quarta-feira (24), o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, rebateu as críticas que o traje da cerimônia de abertura vem recebendo nas redes sociais.

Riachuelo apresenta os uniformes do time Brasil para as Olimpíadas, feitos com resíduos de tecidos e bordados manuais. Uniformes de viagem e da cerimônia de abertura, e compartilha o processo de confecção sustentável e artesanal de cada peça em evento oficial do Comitê Olímpico do Brasil. - Divulgação

"Não é uma Fashion Week em Paris, são os Jogos Olímpicos de Paris", disse Wanderley durante conversa com jornalistas na base do Time Brasil, em Saint-Ouen, cidade próxima a Paris. Ele faz referência a uma das maiores semanas de moda que acontece na capital francesa.

"Cada um tem seu gosto, gosto não se discute", continuou. Wanderley também disse que arte e beleza são subjetivos e estão "nos olhos de quem vê".

Ele afirmou que a equipe está muito satisfeita com os uniformes de viagem e de desfile, confeccionados pela Riachuelo. "Basta ver os vídeos que os próprios atletas estão divulgando nas redes sociais".

Para especialistas, o uniforme é conservador e estereotipado, sem refinamento. O principal elemento do traje utilizado no desfile é uma jaqueta jeans com onças, araras e tucanos bordados às costas, feitos por bordadeiras do Rio Grande do Norte. Ela acompanha camiseta verde ou amarela, saia ou calça branca e chinelos Havaianas.

Até a cantora Anitta criticou o uniforme. "Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado", escreveu ela em rede social.

Brasileiros insatisfeitos na internet fizeram comparações com os uniformes de outros países, como da Mongólia, que chamou mais a atenção.