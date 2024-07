'Ele foi muito guerreiro', diz ex-técnico de Willian sobre medalha de prata no judô

São Paulo

Douglas Vieira, 64, medalhista de prata no judô em Los Angeles-1984 e treinador de Willian Lima entre 2017 e 2022, comemorou o resultado do brasileiro neste domingo (28) no Parque Time Brasil, evento olímpico que acontece em São Paulo.

"É o mesmo sentimento que senti [em 1984]. O Abe Hifumi é muito técnico. É óbvio que o Willian queria o ouro, mas a gente sabe que é difícil. Ele foi muito guerreiro."

Willian Lima após vitória na semifinal do judô em Paris - Jack Guez/AFP

O ex-judoca celebrou também o histórico do judô brasileiro nas Olimpíadas, que leva medalhas desde a edição em que ele conquistou a prata, há 40 anos.

"Estamos em uma frase de transição bem legal, sem um vácuo de medalhas entre a geração dos mais velhos e mais novos."

Lima foi derrotado por ippon pelo japonês, que defendia o título olímpico e é o atleta dominante na categoria há quatro anos. O brasileiro chegou ao duelo final após um combate amarrado com o cazaque Gusman Kyrgyzbayev, bem mais experiente, com um ippon, o golpe decisivo no judô, no Golden Score.