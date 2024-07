Larissa Pimenta conquista o bronze, segunda medalha do judô brasileiro em Paris

Paris e São Paulo

A brasileira Larissa Pimenta venceu a italiana Odette Giuffrida na disputa do terceiro lugar e garantiu o bronze no judô até 52 kg. Foi a segunda medalha do Brasil em Paris –minutos depois, Rayssa Leal garantiu a terceira, no skate.

"Eu mereço hoje. Foi um momento muito especial para mim. Fiz tudo o que eu podia na minha preparação. Tô muito feliz", disse Larissa, aos prantos, em entrevista ao canal Sportv.

A luta começou difícil para a brasileira, que chegou a tomar duas punições. Aos poucos, Larissa impôs seu ritmo de luta e tirou a italiana da zona de conforto. Foi a vez de a adversária somar advertências.

Larissa Pimenta (de branco) é acolhida pela italana Odette Giuffrida após vencer a disputa pelo bronze - Jack Guez/AFP

Quando o combate já estava no "golden score" –o tempo extra do judô, que termina assim que um dos oponentes pontua–, Giuffrida tomou a terceira punição, o que deu a vitória para a brasileira.

Após a decisão, a italiana a princípio demonstrou não aceitar o resultado –o público na Arena Campo de Marte vaiou a decisão dos árbitros– e relutou em ir ao centro do tatame. Depois, porém, abraçou a Larissa, que chorava muito.

Pimenta, de São Vicente, foi a segunda medalha do judô brasileiro neste domingo (28). Antes, Willian Lima faturou a prata na categoria até 66 kg após ser derrotado por ippon pelo japonês Abe Hifumi, que defendia o título olímpico e é o atleta dominante na categoria há quatro anos.