Com duas medalhas, Rayssa Leal, 16, entra para grupo com Adhemar Ferreira e Aurélio Miguel

São Paulo

Com o bronze conquistado por Rayssa Leal neste domingo (28) nos Jogos de Paris, a skatista de 16 anos se tornou a brasileira mais jovem a conquistar sua segunda medalha olímpica, se juntando a um grupo seleto que tem nomes como Adhemar Ferreira da Silva e Neymar.

Ela já havia sido a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica, a prata em Tóquio-2020.

Rayssa Leal na final do skate street feminino nos Jogos de Paris - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Ao todo, o Brasil tem 85 atletas na história que já ganharam duas medalhas olímpicas, em 16 esportes individuais ou coletivos.

O vôlei de quadra feminino, com 12 atletas, e o masculino, com 11, são os que mais têm brasileiros com duas medalhas olímpicas.

O país tem ainda 12 nomes com três medalhas em Olimpíadas, sendo 4 no vôlei de quadra masculino e 2 no de areia.

Em seguinda, três atletas com quatro medalhas —Gustavo Borges na natação, Serginho no vôlei e Isaquias Queiroz na canoagem—, e dois —Robert Scheidt e Torben Grael, na vela— com cinco.

Medalhistas brasileiros

DUAS MEDALHAS (85)

Vôlei de quadra (fem.) - 12

Ana Paula Henkel (bronze em Atlanta-1996 e prata em Atenas-2004)

Fabi Alvim (ouro em Pequim-2008 e Londres-2012)

Fabiana Claudino (ouro em Pequim-2008 e Londres-2012)

Fernanda Garay (ouro em Londres-2012 e prata em Tóquio-2020)

Jaqueline Carvalho (ouro em Pequim-2008 e Londres-2012)

Natalia Zilio (ouro em Londres-2012 e prata em Tóquio-2020)

Virna (bronze em Atlanta-1996 e Sydney-2000)

Walewska (bronze em Sydney-2000 e ouro em Pequim-2008)

Sheilla Castro (ouro em Pequim-2008 e Londres-2012)

Thaisa Daher (ouro em Pequim-2008 e Londres-2012)

Leila Barros (bronze em Atlanta-1996 e Sydney-2000)

Paula Pequeno (ouro em Pequim-2008 e Londres-2012)

Vôlei de quadra (masc.) - 11

Amauri Ribeiro (prata em Los Angeles-1984 e ouro em Barcelona-1992)

Anderson Rodrigues (ouro em Atenas-2004 e prata em Pequim-2008)

André Heller (ouro em Atenas-2004 e prata em Pequim-2008)

André Nascimento (ouro em Atenas-2004 e prata em Pequim-2008)

Giovane Gávio (ouro em Barcelona-1992 e Atenas-2004)

Gustavo Endres (ouro em Atenas-2004 e prata em Pequim-2008)

Murilo Endres (prata em Pequim-2008 e Londres-2012)

Wallace Souza (prata em Londres-2012 e ouro na Rio-2016)

Lucão (prata em Londres-2012 e ouro na Rio-2016)

Maurício Lima (ouro em Barcelona-1992 e Atenas-2004)

Ricardinho (ouro em Atenas-2004 e prata em Londres-2012)

Futebol (fem.) - 10

Formiga (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Marta (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Tânia Maranhão (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Rosana Augusto (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Renata Costa (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Andréia dos Santos (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Andréia Suntaque (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Cristiane (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Daniela Alves (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Delma Gonçalves (prata em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Atletismo - 8

Adhemar Ferreira da Silva (ouro em Hensilque-1952 e Melbourne-1956)

João do Pulo (bronze em Montreal-1976 e Moscou-1980)

Joaquim Cruz (prata em Seul-1988 e ouro em Los Angeles-1984)

André Domingos (bronze em Atlanta-1996 e prata em Sydney-2000)

Nelson Prudêncio (prata na Cidade do México-1968 e bronze em Munique-1972)

Vicente Lenílson (prata em Sydney-2000 e bronze em Pequim-2008)

Thiago Braz (ouro na Rio-2016 e bronze em Tóquio-2020)

Robson Caetano (bronze em Seul-1988 e Atlanta-1996)

Basquete (masc.) - 8

Amaury Pasos (bronze em Roma-1960 e Tóquio-1964)

Antônio Salvador Succar (bronze em Roma-1960 e Tóquio-1964)

Carlos Domingos Massoni (bronze em Roma-1960 e Tóquio-1964)

Rosa Branca (bronze em Roma-1960 e Tóquio-1964)

Edson Bispo (bronze em Roma-1960 e Tóquio-1964)

Jatyr Schall (bronze em Roma-1960 e Tóquio-1964)

Wlamir Marques (bronze em Roma-1960 e Tóquio-1964)

Zenny de Azevedo (bronze em Londres-1948 e Roma-1960)

Futebol (masc.) - 7

Ademir Kaefer (prata em Los Angeles-1984 e Seul-1988)

Luiz Carlos Winck (prata em Los Angeles-1984 e Seul-1988)

Alexandre Pato (bronze em Pequim-2008 e prata em Londres-2012)

Bebeto (prata em Seul-1988 e bronze em Atlanta-1996)

Thiago Silva (bronze em Pequim-2008 e prata em Londres-2012)

Marcelo (bronze em Pequim-2008 e prata em Londres-2012)

Neymar (prata em Londres-2012 e ouro na Rio-2016)

Basquete (fem.) - 5

Adriana Santos (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000)

Cíntia Tuiú (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000)

Janeth Arcain (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000)

Marta Sobral (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000)

Silvinha Luz (prata em Atlanta-1996 e Sydney-2000)

Vela - 5

Bruno Prada (prata em Pequim-2008 e bronze em Londres-2012)

Lars Grael (bronze em Seul-1988 e Atlanta-1996)

Reinaldo Conrad (bronze na Cidade do México-1968 e Montreal-1976)

Kahena Kunze (ouro na Rio-2016 e em Tóquio-2020)

Martine Grael (ouro na Rio-2016 e em Tóquio-2020)

Vôlei de praia (fem.) - 5

Adriana Behar (prata em Sydney-2000 e Atenas-2004)

Adriana Samuel (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000)

Alessandra Oliveira (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000)

Sandra Pires (ouro em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000)

Shelda (prata em Sydney-2000 e Atenas-2004)

Judô - 4

Aurélio Miguel (ouro em Seul-1988 e bronze em Atlanta-1996)

Tiago Camilo (prata em Sydney-2000 e bronze em Pequim-2008)

Leandro Guilheiro (bronze em Atenas-2004 e Pequim-2008)

Rafael Silva (bronze em Londres-2012 e Rio-2016)

Hipismo - 3

Doda Miranda (bronze Atlanta-1996 e Sydney-2000)

André Johannpeter (bronze Atlanta-1996 e Sydney-2000)

Luiz Felipe de Azevedo (bronze em Atlanta-1996 e Sydney-2000)

Tiro esportivo - 2

Afrânio Costa (prata e bronze em Antupérpia-1920)

Guilherme Paraense (ouro e bronze em Antuérpia-1920)

Ginástica artística - 2

Arthur Zanetti (ouro em Londres-2012 e prata na Rio-2016)

Rebeca Andrade (ouro e prata em Tóquio-2020)

Natação - 1

Fernando Scherer (bronze em Atlanta-1996 e Sydney-2000)

Boxe - 1

Robson Conceição (bronze em Londres-2012 e ouro na Rio-216)

Vôlei de praia (masc.) - 1

Alison Cerutti (prata em Londres-2012 e ouro na Rio-2016)

TRÊS MEDALHAS (12)

Vôlei (masc.) - 4

Bruninho (prata em Pequim-2008, Londres-2012 e ouro na Rio-2016)

Dante (ouro em Atenas-2004 e prata em Pequim-2008 e Londres-2012)

Giba (ouro em Atenas-2004 e prata em Pequim-2008 e Londres-2012)

Rodrigão (ouro em Atenas-2004, prata em Pequim-2008 e Londres-2012)

Vôlei de praia (masc.) - 2

Ricardo Santos (ouro em Atenas-2004, prata em Sydney-2000 e bronze em Pequim-2008)

Emanuel Rego (ouro em Atenas-2004, bronze em Pequim-2008 e prata em Londres-2012)

Vôlei de praia (fem.) - 1

Sandra Pires (ouro em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000)

Vôlei (fem.) - 1

Fofão (bronze em Atlanta-1996 e Sydney-2000 e ouro em Pequim-2008)

Natação - 1

César Cielo (ouro e bronze em Pequim-2008 e bronze em Londres-2012)

Hipismo - 1

Rodrigo Pessoa (ouro em Atenas-2004 e bronze Atlanta-1996 e Sydney-2000)

Vela - 1

Marcelo Ferreira (ouro em Atlanta-1996 e Atenas-2004 e bronze em Sydney-2000)

Judô - 1

Mayra Aguiar (bronze em Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020)

QUATRO MEDALHAS (3)

Natação - 1

Gustavo Borges (prata em Barcelona-1992, prata e bronze em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000) natação

Canoagem - 1

Isaquias Queiroz (duas pratas e bronze na Rio-2016 e ouro em Tóquio-2020)

Vôlei - 1

Serginho (ouro em Atenas-2004 e na Rio-2016 e prata em Pequim-2008 e Londres-2012)

CINCO MEDALHAS (2)

Vela - 2

Robert Scheidt (ouro em Atlanta-1996 e Atenas-2004, prata em Sydney-2000 e Pequim-2008 e bronze em Londres-2012)

Torben Grael (ouro em Atlanta-1996 e Atenas-2004, prata em Los Angeles-1984 e bronze em Seul-1988 e Sydney-2000)