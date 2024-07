Jogador de vôlei de praia holandês condenado por estupro ficará isolado em Paris-2024

Haia | AFP

Steven van de Velde, membro da equipe de vôlei de praia holandesa para os Jogos Olímpicos de 2024 e condenado em 2016 por estuprar uma menor de idade, estará isolado durante a competição olímpica em relação à delegação do país centro-europeu, informou a federação holandesa neste domingo (21).

Com o objetivo de "restaurar a calma", a federação holandesa decidiu que ele não terá contato com o restante da delegação, não ficará hospedado na Vila Olímpica e também não falará com os jornalistas, de acordo com a agência de notícias holandesa ANP.

Van de Velde, de 29 anos, foi condenado a quatro anos de prisão depois de admitir ter estuprado uma menina de 12 anos, segundo o jornal britânico The Telegraph.

Jogador holandês Steven van de Velde ataca bola em jogo contra o Brasil pela final do torneio Beach Pro Tour Elite 16, disputada em Brasília

O atleta cumpriu parte de sua pena na Grã-Bretanha e depois foi transferido para a Holanda, onde acabou sendo libertado antes de retornar ao vôlei de praia em 2017.

"Conhecemos a história de Steven", disse no final de junho, por ocasião de sua convocação, Michel Everaert, secretário-geral da Federação Holandesa de Voleibol (Nevobo), em comunicado. "Ele foi considerado culpado na época de acordo com a lei inglesa e cumpriu sua pena", acrescentou.

Segundo a federação holandesa, o jogador teria admitido ter cometido "o maior erro" de sua vida. "Não posso voltar atrás, devo suportar as consequências", declarou.

Especialistas consultados pela Nevobo e pelo Comitê Olímpico Holandês afirmaram que não havia "nenhuma possibilidade" de que Van de Velde reincidisse.

O ex-nadador e chefe da delegação holandesa em Paris-2024, Pieter van den Hoogenband, disse estar surpreso com a "comoção" em torno do atleta.

"Ele está ativo no esporte internacional, no mundo do vôlei de praia, há muito tempo. Participou de Copas do Mundo, mas nos Jogos é diferente, as coisas são amplificadas", afirmou Van den Hoogenband.