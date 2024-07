Paris vai colocar medalhistas para desfilar em passarela

Paris

Quem ganhar medalha em Paris será convidado a desfilar para o público a partir de segunda-feira (29), em uma das programações rotuladas como inédita pelos organizadores dos Jogos Olímpicos. Depois da Cerimônia de Abertura fora de um estádio, na sexta-feira (26), a ideia é promover um encontro diário entre as estrelas olímpicas e o público.

Com a evidente tentativa de emular os desfiles de moda, marca da capital francesa, uma espécie de passarela cercada de arquibancadas foi montada no Trocadéro. A esplanada, na margem direita do rio Sena, é um dos cartões postais mais conhecidos de Paris, por permitir uma visão privilegiada da Torre Eiffel, do outro lado. A receita não é nova no esporte. Todos os anos os campeões de Roland Garros, por exemplo, posam com suas taças e a gigantesca estrutura metálica ao fundo. Diariamente, milhares de turistas fazem o mesmo.

Estruturas metálicas em construção no Parque dos Campeões, no Trocadéro, em Paris - Geoffroy van der Hasselt - 4.jul.24/AFP

O chamado Parque dos Campeões será também o ponto de desembarque dos atletas após o desfile náutico programado para a sexta-feira (26), na abertura, pela primeira vez na história a ser realizada fora de um estádio. Paris acompanha atenta a previsão do tempo, que passou a indicar chance de chuva no dia da cerimônia.

Segundo Delphine Moulin, diretora de Cerimônias e Celebrações do Comitê Paris-2024, a intenção de aproximar campeões e torcedores "é coerente com um de nossos lemas, Jogos totalmente abertos". A programação começará diariamente às 16h (11h de Brasília), com shows e DJs, seguida por homenagens a ex-atletas e o desfile. Se as grandes estrelas olímpicas aceitarão o convite dos organizadores é outra história. Parece claro que os atletas franceses serão a maioria.

O local funcionará também como fanfest. Serão 180 instalações espalhadas pelo país e em territórios ultramarinos, como o Tahiti, sede das provas de surfe. "Foram 70 em Londres-2012, o que demonstra claramente nosso objetivo", diz Moulin. A entrada será gratuita.

Há oito anos, a Rio-16 também teve um local de celebrações dos medalhistas, em um ponto remoto do Parque Olímpico, em Jacarepaguá, mas com resultados modestos. Paris aposta no cenário para promover uma festa maior.