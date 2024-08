Ana Patrícia e Duda vencem dupla da Letônia e avançam às semifinais no vôlei de praia

São Paulo

Esperança de medalha do Brasil, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda venceu nesta quarta-feira (7) as letãs Tina e Anastasija por 2 sets a 0 e assegurou a vaga na semifinal do vôlei de praia em Paris-2024.

Na próxima fase, as brasileiras encaram Mariafe e Clancy (26º do ranking), da Austrália, na disputa por uma vaga na final olímpica. O jogo está programado para esta quinta-feira (8), às 16h (horário de Brasília).

Na outra semifinal, a dupla Huberli e Brunner, da Suíça, mede forças contra Melissa e Brandie, do Canadá, mais cedo, às 12h, também desta quinta-feira.

Ana Patrícia e Duda durante partida contra as letãs Tina e Anastasija nos Jogos de Paris - Carl de Souza/AFP

No primeiro set, a dupla letã número 6 do mundo surpreendeu a brasileira líder do ranking mundial e chegou a abrir 6 a 0. Após o susto inicial, Ana Patrícia e Duda se recuperaram e conseguiram virar o placar, fechando a primeira parcial por 21 a 16.

No segundo set, a dupla do Brasil manteve a toada positiva e não deu chances para as jogadoras da Letônia, encerrando a parcial em 21 a 10.