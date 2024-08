Pequeno restaurante chinês se torna ponto de encontro de atletas em Paris-2024

The New York Times

Como Tang Zhongqiu sabe, muitas vezes chega um momento na viagem de um asiático à França em que ele se cansa do desfile interminável de pão e busca alívio em uma simples tigela de arroz.

Isso é verdade para mochileiros, empresários e, ao que parece, campeões olímpicos de tênis de mesa.

Então, embora Tang presumisse que haveria um aumento de clientes em seu restaurante chinês no 15º arrondissement de Paris depois que um salão de convenções próximo foi convertido na arena de tênis de mesa para as Olimpíadas, ele não tinha ideia de que seria assim.

Nas últimas duas semanas, seu restaurante estreito, Yang Xiao Chu, foi transformado em um movimentado clube não oficial de tênis de mesa, um esporte seguido com mais fervor e praticado com mais sucesso na China. Sua loja —um dos restaurantes chineses mais próximos da arena, mas longe o suficiente para que você precisasse procurá-lo— está praticamente lotado com atletas olímpicos atuais, ex-medalhistas de ouro, membros da equipe, jornalistas e inúmeros fãs famintos.

"Eu não esperava que ficaríamos tão ocupados durante as Olimpíadas", disse Tang em uma manhã recente, antes do horário de pico do almoço. "Eu apenas cuido deles como se fossem membros da minha família."

Clientes no restaurante de comida chinesa Yang Xiao Chu, perto da arena do tênis de mesa nos Jogos de Paris - Weiyi Cai/NYT

Tang, para sua descrença, já serviu luminares do esporte na China, como Ding Ning, tricampeã olímpica; Liu Guozheng, ex-jogador e popular comentarista; e Zhang Yining, tetracampeã olímpica considerada uma das melhores jogadoras da história.

Ele também alimentou uma série de atletas olímpicos atuais como Doo Hoi Kem e Wong Chun Ting de Hong Kong, Hiroto Shinozuka do Japão e Yuan Jia Nan da França, entre outros. Todos eles passaram por lá entre os eventos ou treinos em busca de uma refeição reconfortante.

Yuan, a 19ª colocada no ranking mundial, disse que gostou tanto de sua primeira visita que voltou dias depois para uma segunda refeição.

"Foi bom, porque eu gosto de comida apimentada", disse Yuan, 39 anos, que nasceu em Zhengzhou, China, e se mudou para a França aos 18 anos.

Tang, 49 anos, sabe que essas pessoas não são famosas na França, onde mora há duas décadas. Mas são celebridades na China, onde ele nasceu. E juntos eles ajudaram a tornar essas Olimpíadas uma das experiências mais marcantes de sua vida.

"Estou muito feliz com isso", disse Tang, originalmente de Xiamen, na província de Fujian. "O fato de todas essas pessoas virem aqui para comer mostra que meus pratos são bons."

As coisas poderiam ter sido diferentes se aquele centro de convenções tivesse sido usado para, digamos, boxe, skate ou polo aquático. Mas a chegada do tênis de mesa lá provou ser fortuita.

A Ásia é o centro do esporte atualmente, e a China é sua potência dominante. O país ganhou até agora todas as três medalhas de ouro disponíveis —em simples masculino e feminino e em duplas mistas— e é favorito para ganhar mais duas esta semana nos eventos por equipes. Jogadores de ascendência chinesa preenchem os elencos de muitas seleções nacionais. E espectadores da China lotaram as arquibancadas todos os dias.

Com um senso de missão, esta comunidade temporária de tênis de mesa contornou a movimentada fileira de estabelecimentos mais próximos da arena e se aventurou algumas quadras extras até o restaurante de Tang para se alimentar.

"Os chineses gostam de comida chinesa", disse Gao Yiyi, 26 anos, uma fã de Ningbo, que comeu no restaurante todos os dias de sua viagem a Paris —às vezes duas vezes por dia. "Eu não consigo comer comida francesa o tempo todo."

Alguns dias, a fila de clientes se estendeu para fora da porta da frente do restaurante e encheu a calçada do lado de fora. Os clientes, muitas vezes carregando bandeiras e faixas caseiras, souberam do restaurante por meio do boca a boca e de plataformas de mídia social chinesas como o Little Red Book.

Por dentro, o restaurante tem o aconchego de uma sala de estar —embora com uma televisão incomumente grande. Em preparação para as Olimpíadas, Tang comprou uma tela de 98 polegadas, e o espaço agora fica lotado periodicamente com aplausos dos clientes que estão de olho nos Jogos durante as refeições.

As mesas se enchem de pratos como suan cai yu (sopa de peixe cozido e repolho em conserva) e shui zhu niu rou (carne bovina cozida apimentada) preparados por dois cozinheiros da província de Sichuan, na China. Os clientes encontraram conforto nos sabores autênticos, dado que outros restaurantes na cidade às vezes adaptam sua comida para agradar ao paladar local.

"É nossa base", disse Cheer Gibbon, 40 anos, uma fã sino-americana que veio de São Francisco e passou pelo restaurante todos os dias de sua viagem. "Muitas pessoas famosas estiveram aqui, mas ele tem mantido tudo muito calmo."

Tang disse que os membros dos times de Hong Kong, Japão e Coreia do Sul se sentiram como frequentadores regulares este mês. Eles têm ido entre os eventos ou levado embalagens para viagem de volta à arena, muitas vezes retornando com colegas.

No domingo, toda a equipe feminina de Hong Kong apareceu depois que os cozinheiros já tinham ido embora, então Tang chamou um de volta para preparar uma refeição para elas.

Nenhum atleta chinês atual apareceu até agora, mas Cloria Cao, 21, uma cliente visitante de Xangai, transbordava de entusiasmo ao revelar que membros da equipe técnica nacional —um grupo celebrado de ex-olímpicos como Liu Guoliang, Ma Lin e Wang Hao— haviam jantado no restaurante.

Conviver com lendas foi uma vantagem inesperada para fãs devotos, muitos dos quais seguem seus jogadores favoritos ao redor do mundo. Amizades floresceram espontaneamente entre clientes por meio de conversas sobre comida e seus atletas preferidos.

"Nós gostamos deles não apenas porque ganham jogos, mas também por causa de suas personalidades", disse Hu Dan, 31, uma cliente de Nanjing. Ela disse que foi a um templo para rezar por seus jogadores favoritos, Wang Chuqin e Sun Yingsha, antes de partir para Paris.

Sendo a França, o único garçom do restaurante saiu da cidade para um mês de férias. Com poucos funcionários e agora perpetuamente ocupado, Tang recorreu às suas duas filhas jovens, Chloé, 11, e Anna, 10, para ajudar a servir mesas e dobrar guardanapos.

Mas o estresse, ele disse, tem valido a pena. Tang conseguiu que alguns jogadores autografassem os cardápios. Ele também tirou fotos com muitos deles e as percorre ansiosamente em seu telefone. Ele quer emoldurar as fotos para as paredes de seu restaurante, que por enquanto estão principalmente decoradas com desenhos coloridos de suas filhas.

"É muito cansativo quando as coisas ficam agitadas", disse Tang. "Mas ainda estou feliz mesmo quando estou cansado. Posso conhecer todos os tipos de clientes diferentes. Posso fazer muitos amigos novos."