As Olimpíadas estão ensinando os franceses a torcer novamente

Os Jogos Olímpicos estão fazendo algo muito estranho com a França. Tradicionalmente, o país abraçou a crítica cética como um traço de caráter nacional. Agora, os anfitriões dos Jogos, que em 31 de julho ocupavam o segundo lugar na tabela de medalhas, parecem estar deixando de lado sua melancolia estudada e buscando superlativos como se fosse uma garrafa de rosé gelado de verão.

Léon Marchand, o campeão de natação, se tornou "uma nova estrela". Após a espetacular cerimônia de abertura ao longo do Sena em 26 de julho, o Le Monde, a bíblia do intelectual parisiense discreto, transformou-se em tabloide: "Mágico!"

Presidente francês Emmanuel Macron acompanha partida de rugby durante os Jogos de Paris - Lyu Xiaowei - 27.jul.24/Xinhua

Essa positividade perturbadora não é apenas um fenômeno da capital. Três quartos dos franceses agora dizem estar satisfeitos por o país sediar os Jogos. Até 23 milhões de pessoas assistiram à cerimônia de abertura na televisão francesa. E 86% a consideraram um sucesso. Esse número é ainda mais significativo dada a forma como a extravagância de quatro horas desafiou a concepção tradicional da França sobre si mesma.

Um carnaval brincalhão e animado, o festival ao longo do Sena brincou com os temas de ordem e rebelião, formalidade e disruptura, tendo como pano de fundo os cais e palácios de Paris. Quando a escuridão caiu, e apesar da forte chuva, o rio se tornou um espelho para um espetáculo móvel caprichosamente desafiador supervisionado por Thomas Jolly, um diretor de teatro.

Aya Nakamura, uma cantora franco-maliana, vestida de ouro reluzente da cabeça aos pés, apresentou-se com músicos balançantes da Guarda Republicana. Dançarinos presos a postes balançavam acima da Pont Neuf do século XVI. O presidente Emmanuel Macron, aproveitando o entusiasmo, postou um sentimento amplamente compartilhado em X: "Isso é a França!"

Até mesmo uma controvérsia que surgiu na direita religiosa foi rapidamente dissipada. Após uma cena burlesca com drag queens em uma ponte, Marion Maréchal, uma política da extrema-direita católica, denunciou uma "paródia da Última Ceia". A alegação viralizou. Líderes da igreja se juntaram. Isso foi absurdo, explicou Jolly: a cena era uma homenagem a uma pintura de Dionísio, deus do vinho e das festividades. Os organizadores olímpicos pediram desculpas por qualquer ofensa, e os franceses seguiram em frente.

Os nativos dizem que a cidade parece diferente. A sinalização do metrô melhorou. Os policiais oferecem conselhos amigáveis no lugar do tradicional desprezo parisiense (ou pior).

Até mesmo o fato de a França não ter um governo adequado parece ter sido esquecido. Até o início dos Jogos, a vida política se tornara um espetáculo pouco impressionante de brigas fracionadas. Isso foi exacerbado pela decisão de Macron de convocar eleições parlamentares antecipadas, que terminaram inconclusivamente em 7 de julho com um parlamento suspenso. Nenhum bloco político está remotamente perto de comandar uma maioria; nenhuma aliança majoritária está próxima de ser forjada. Desde 16 de julho, Gabriel Attal atua como primeiro-ministro interino, e provavelmente o fará pelo menos até o final dos Jogos, em 11 de agosto.

A Frente Popular de Esquerda (FPE), agora o maior bloco, com 193 assentos na câmara baixa de 577 assentos, acredita ter uma solução. Após semanas de desentendimentos, a aliança de socialistas, verdes, comunistas e a extrema-esquerda finalmente concordou com um candidato a primeiro-ministro: Lucie Castets, a pouco conhecida diretora financeira do governo da cidade de Paris, que prevê que sua dívida subirá de 7,7 bilhões de euros (R$ 48,1 bilhões) em 2022 para 9,3 bilhões de euros (R$ 58,2 bilhões) em 2025. A Castets tem participado de várias entrevistas na mídia. Ela promete reduzir a idade de aposentadoria e arrecadar 150 bilhões de euros (R$ 938,9 bilhões) em novos impostos até 2027, em grande parte dos ricos.

No entanto, Macron não parece ter pressa em oferecer a ela o cargo. A constituição afirma simplesmente que o presidente nomeia o primeiro-ministro; apenas o precedente político sugere que o cargo deve ser do maior partido. Macron ainda espera, diz um assessor, que os partidos rivais encontrem seu caminho para uma coalizão majoritária. Isso parece excluir a possibilidade de convidar a FPE, que está 96 assentos abaixo da maioria, para governar sozinha. No entanto, se seu próprio bloco centrista, que detém 166 assentos, formasse uma coalizão, precisaria se unir tanto aos republicanos de centro-direita, que detêm 47, quanto à esquerda moderada. Nenhuma dessas ligações parece iminente.

Quando os Jogos terminarem, a política divisiva em Paris certamente será retomada. O orçamento para 2025 deve ir para o gabinete no final de setembro e, em seguida, para o parlamento no mês seguinte. Quanto mais tempo Macron levar para nomear um primeiro-ministro, mais a aliança de esquerda gritará injustiça e o acusará de interferir no processo democrático.

Mas, por enquanto, a França sem rumo colocou a política em espera e parece estar melhor assim.