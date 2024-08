Biles diz que não aguenta mais enfrentar Rebeca Andrade: 'Estou cansada'

Paris

Simone Biles viveu uma jornada memorável na noite francesa de quinta-feira (1º), em Paris, retomando seu posto de campeã olímpica da ginástica artística na modalidade mais importante, a individual geral. Para isso, a craque norte-americana precisou superar a brasileira Rebeca Andrade, algo que exigiu esforço e concentração.

"Eu não quero competir mais com a Rebeca! Estou cansada. Ela está muito perto de mim, nunca tive uma atleta tão próxima. Isso definitivamente me deixou alerta e trouxe a melhor atleta em mim. Então, eu fico empolgada e orgulhosa por competir com ela, mas nã-não", brincou. "Estou ficando desconfortável, não gosto desse sentimento!"

Biles terminou a disputa na Arena Bercy com 59.131 pontos, contra os 57.932 obtidos pela brasileira, que ficou com a medalha de prata. O número começou a ser construído no primeiro aparelho, o salto, no qual uma manobra ousada rendeu à norte-americana 15.766, a maior nota da noite.

Simone Biles abraça Rebeca Andrade após a disputa do individual geral - Loic Venance/AFP

"Ainda bem que eu fiz o double pike. Eu não estava planejando isso, mas eu sabia a atleta fenomenal que ela é. Tivemos pontuações parecidas em todos os eventos. Então, eu pensei: ‘É, vou ter que trazer as minhas armas mais pesadas desta vez’. Nunca estive tão estressada antes. Obrigada, Rebeca", sorriu.

A guarulhense chegou à sala de entrevistas justamente no momento em que Simone lhe fazia esse gracejo. Levou algum tempo e algumas perguntas para entender o contexto do agradecimento da campeã e devolveu a gentileza, dizendo-se honrada de "competir com uma das maiores de todos os tempos".

"Muito legal saber que eu dei trabalho para a Simone Biles, né? Pô! É a melhor do mundo, é um fenômeno", disse Rebeca. "Eu não me canso de competir contra ela porque ela é a melhor e traz o que você tem de melhor. Fico muito feliz que ela esteja aqui, especialmente depois de tudo pelo que ela passou. Fiquei muito orgulhosa dela, foi incrível. Fiquei muito, muito, feliz."