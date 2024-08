Chinês que bateu recorde dos 100 m livre diz que nadadores rivais foram antipáticos em Paris-2024

Paris | Reuters

O chinês Pan Zhanle disse que foi ignorado por alguns dos outros nadadores nas Olimpíadas de Paris, em comentários feitos depois de vencer os 100 metros livre masculino, na quarta-feira (31).

Pan quebrou seu próprio recorde mundial dos 100 m livre, tirando 0,40 segundo da marca anterior que ele estabeleceu no Campeonato Mundial em Doha, em fevereiro, deixando bem para trás uma série de rivais campeões em Paris.

Ele terminou com uma vantagem enorme de 1,08 segundo à frente do australiano Kyle Chalmers, que teve que se contentar com a prata.

Chinês Pan Zhanle celebra após vencer com folgas e bater o recorde mundial dos 100 m nado livre nas Olimpíadas - Jonathan Nackstrand - 31.jul.24/AFP

"Quando terminei o revezamento 4 x 100 m livre outro dia, disse 'oi' para Chalmers, mas ele me ignorou totalmente", disse Pan em uma entrevista na TV logo após a corrida de quarta-feira. "Também [Jack] Alexy dos EUA."

"Quando estávamos treinando, nosso treinador estava ao lado da piscina e ele se virou de tal maneira que a água respingou bem no treinador. Senti que ele nos olhou um pouco de cima para baixo."

As relações entre a delegação de natação da China e algumas outras nações têm sido frias em Paris, mas Chalmers, o campeão dos 100 metros livre no Rio-2016, disse que não teve problemas com Pan.

"Acho um pouco estranho", disse Chalmers em relação ao comentário de Pan.

"Dei um cumprimento para ele antes dos revezamentos... e então minha atenção foi para meus colegas de equipe e minha própria corrida. Rimos juntos no aquecimento ontem à noite, mas não há problemas da minha parte."

Alexy, que ficou em sétimo, não respondeu aos comentários de Pan.

A equipe de natação chinesa tem sido alvo de intensa fiscalização desde as revelações, em abril, de que 23 nadadores do país testaram positivo para um medicamento cardíaco proibido em 2021, mas foram autorizados a competir nas Olimpíadas de Tóquio.

A Agência Mundial Antidoping aceitou as conclusões de uma investigação chinesa de que os resultados foram devido a contaminação em uma cozinha de hotel, e uma revisão independente apoiou a maneira como a WADA lidou com o caso.

Uma auditoria da World Aquatics concluiu que não houve má administração ou acobertamento por parte do órgão governante, e o nome de Pan não estava entre os nadadores chineses listados nos relatórios do New York Times e da emissora alemã ARD.

A agência antidoping da China (CHINADA) acusou o New York Times de politizar questões de doping e disse que a publicação estava tentando "afetar a psicologia" dos atletas chineses nas Olimpíadas.

O Times disse estar confiante na precisão de suas reportagens.

"Hoje finalmente os venci todos", continuou Pan, depois de conquistar o primeiro ouro da natação da China em Paris.

"Em uma piscina tão desafiadora, quebrei o recorde mundial. Esta é uma performance tremenda e um ótimo começo para a equipe da China."

Em uma entrevista na TV, na quarta-feira, Pan descreveu com que frequência os nadadores chineses são testados para drogas em Paris.

"Pode ser uma vez a cada dois ou três dias, mas normalmente acontece diariamente e a pessoa é escolhida entre mais de dez de nós. Então, somando os testes de todos, seriam cerca de 200 em 10 dias", disse ele, descartando algumas reportagens da mídia chinesa de que seus nadadores são testados com mais frequência do que os de outros países.

"Os testes realmente não nos afetaram. Normalmente fazemos apenas um teste por dia. Às vezes é às 6h da manhã e normalmente acontece às 13h ou 18h-19h, tudo dentro do horário normal, sem impacto algum."