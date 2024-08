Brasil é superado pela poderosa Noruega e se despede das Olimpíadas no handebol

São Paulo

Após um bom início em Paris-2024, com vitória sobre a tradicional Espanha e ótimas defesas da goleira Gabi Moreschi, as brasileiras do handebol se despediram dos Jogos após derrota por 32 a 15 para a Noruega, nesta segunda-feira (6).

Válida pelas quartas de finais, a partida aconteceu no estádio Pierre Mauroy, em Lille, e teve desde o começo o domínio das norueguesas, que figuram entre as maiores potências no esporte. Tetracampeãs mundiais, elas buscam seu terceiro ouro olímpico.

A pivô brasileira Tamires em tentativa de finalização contra o gol da Noruega, durante partida válida pelas quartas de final de Paris-2024 - Sameer Al-Doumy/AFP

O time das veteranas Nora Moerk e Stine Oftedal chegou a abrir 12 a 4 no início, quando Gabi Moreschi foi substituída pela goleira Renata. A vantagem se sustentou até o fim do primeiro tempo, que terminou em 16 a 8 para a Noruega.

Com muitos erros na saída de bola, o Brasil cedeu mais de dez gols de contra-ataque durante a partida e viu a distância aumentar na segunda etapa. Moreschi voltou para o jogo e fez algumas boas defesas, mas a baixa eficiência das Leoas, de apenas 38%, impediu qualquer tipo de reação. As norueguesas marcaram em 68% de suas tentativas ao gol.

O placar de 32 a 15 é a vitória mais larga dessa edição do torneio feminino até aqui.

O destaque da partida foi Marit Jacobsen, com seis gols. Giulia Guarieiro e Bruna de Paula foram as artilheiras do Brasil, com três gols cada.

"A gente sai de cabeça erguida, porque fizemos uma excelente Olimpíada. Trabalhamos duro, sabemos que é muito difícil buscar espaço mediante todas as seleções europeias que vêm de trajetórias [em que jogam] desde pequenas no handebol e [contam] com apoio", disse a pivô Tamires em entrevista ao Sportv após o fim do jogo.

"Conseguimos trazer o Brasil novamente às quartas de final, com um grupo novo, que tem muita coisa para crescer. Como lição, a gente vai estudar, treinar, evoluir o que precisa evoluir e trazer novamente um bom handebol para o nosso Brasil", acrescentou.

Na fase de grupos, as brasileiras começaram bem após vencer a Espanha por 29 a 18, com Gabi Moreschi fechando o gol e defendendo 47% das finalizações adversárias. Na segunda partida, derrota de virada contra a Hungria, por 25 a 24, a cinco segundos do final.

Perderam na sequência para França (26 a 20) e Holanda (31 a 24).

Goleira Gabi Moreschi comemora defesa durante partida contra a Espanha, estreia das Leoas em Paris-2024 - Eloisa Lopez - 25.jul.24/Reuters

A classificação para as quartas veio após a vitória sobre Angola por 30 a 19. Em Olimpíadas, as Leoas nunca foram além dessa fase.

No grupo A, a Noruega foi a líder, com quatro vitórias em cinco jogos. O único revés foi contra a também poderosa Suécia, por 32 a 28. Nesta quinta-feira (8), enfrentará a tradicional Dinamarca na segunda semifinal do torneio. França e Suécia duelam pela outra vaga na decisão pelo ouro.