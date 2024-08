São Paulo

Simone Biles chegou aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, como o maior nome da história da ginástica artística. Esperava-se dela múltiplas medalhas, a maioria de ouro.

No entanto, ela desistiu da disputa da maioria das finais, por questões de saúde mental. Com a desistência, a atleta deu visibilidade ao assunto e trouxe à tona o conceito de que "tudo bem não estar bem".

O corredor Joaquim Cruz, um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos, campeão olímpico nos Jogos de Los Angeles-1984 e medalhista de prata em Seul-1988, também já desistiu. Em 1984, exausto e doente após o ouro, abriu mão de disputar a semifinal dos 1.500 metros.

Para falar se a saúde mental dos atletas ganhou protagonismo nesta Olimpíada, a apresentadora Priscila Camazano recebeu Daniel E. de Castro, editor-adjunto de Podcasts, no Como É que É? desta terça-feira (6).

