Goleira garante vitória do Brasil contra a Espanha na estreia no handebol feminino

São Paulo

Contando com uma atuação destacada da goleira Gabi Moreschi, que fez ao menos duas defesas importantes com os pés no primeiro tempo, a seleção feminina de handebol do Brasil venceu a Espanha por 29 a 18 na primeira rodada da fase de grupos dos Jogos de Paris nesta quinta-feira (25), na Arena Paris Sul.

O Brasil esteve à frente do placar durante toda a partida e não deu chances para que as adversárias se aproximassem.

Foi a primeira vitória do Brasil contra a Espanha em competições oficiais. Até aqui, eram três vitórias das espanholas em três partidas —na fase de grupos na Rio-2016 e em Tóquio-2020, e no Mundial de 2023.

Goleira brasileira Gabriela Moreschi em ação durante partida contra a Espanha nos Jogos de Paris - Antonin Thuillier/AFP

"Essa vitória contra a Espanha representa muito mais do que só uma vitória nos Jogos Olímpicos, ela representa muita coisa que o nosso time ainda pode fazer", afirmou logo após a partida a goleira brasileira, que atuou na última temporada pelo SG BMM Bietigheim, da Alemanha, quando a equipe ficou com o vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa. Após os Jogos, a arqueira deve seguir para o CSM Bucharest, da Romênia.

"A nossa defesa trabalhou muito bem, as meninas estão de parabéns. Quando elas trabalham desse jeito, eu trabalho com muito mais paz. Estou muito feliz que conseguimos ganhar, ganhar bem, foi o nosso primeiro cartão de visita", disse a goleira. "A gente mostrou que não viemos aqui para brincar", acrescentou.

Natural de Maringá, no Paraná, Moreschi, de 30 anos e 1,90 m de altura, tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por causa do desempenho destacado contra as espanholas. Ela fez 14 defesas contra um total de 31 arremessos da Espanha, o que correspondeu a um aproveitamento de 45%.

No ataque, Bruna de Paula e Patricia Matieli foram as artilheiras do time, com seis gols cada. Tamires Araújo, Larissa Araújo e Giulia Guarieiro fizeram quatro cada uma.

Na próxima rodada, a seleção brasileira enfrenta a Hungria, no dia 28. Pega a França no dia 30, a Holanda no dia 1º, e a Angola no dia 3, quando encerra sua participação na fase de grupos. As quatro melhores se classificam para as quartas de final.

A seleção brasileira assegurou a vaga para os Jogos ao se sagrar heptacampeã dos Jogos Pan-Americanos, em outubro do ano passado, vencendo a Argentina na final.

O melhor resultado do Brasil em Olimpíadas foi o quinto lugar na edição do Rio de Janeiro, em 2016, quando a equipe avançou até as quartas de final, sendo derrotada pela Holanda na ocasião.

Em Tóquio-2020, as Leoas, como são conhecidas as jogadoras da seleção, acabaram caindo ainda na fase de grupos. O ouro ficou com a França, que derrotou a Rússia na final.

O maior resultado da história do Brasil no handebol foi a vitória no campeonato mundial de 2013, na Sérvia, batendo as donas da casa na final.