Conheça cinco livros para entender as Olimpíadas, desde a Grécia até Paris

As Olimpíadas são o maior evento esportivo do mundo. A competição mundial teve início há cerca de 3.000 anos na Grécia Antiga, como uma homenagem a Zeus. Proibidas pelo Império Romano ainda no milênio passado, só voltaram a acontecer no século 19.

Jogo de vôlei de praia no Campo de Marte perto da Torre Eiffel em Paris - Mathilde Missioneiro/Folhapress

A primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna aconteceu em Atenas, na Grécia, em 1896. Quatro anos depois, a segunda sede da competição foi Paris. A glamourosa cidade francesa também realizou os jogos em 1924 e agora, cem anos depois, recebe novamente os atletas.

Veja a seguir uma lista de livros que contam a história dos Jogos e dos inúmeros competidores que já participaram dele.

100 Histórias dos Jogos Olímpicos, de Mustapha Kessous

Edições Janeiro; R$ 49,90 (150 págs.)

As Olimpíadas vão além dos esportes e da competição, são palco de importantes acontecimentos sociais. Neste livro, o jornalista Mustapha Kessous reúne uma centena de momentos em que os Jogos refletiram o panorama sociopolítico do planeta –como a superação de preconceitos contra negros e mulheres, agitações políticas e a interferência da tecnologia no esporte.

Odes Olímpicas, de Píndaro

Editora: Mnema; R$ 139 (528 págs.)

Essa coletânea de textos escritos antes de Cristo celebra as Olímpíadas pelo olhar do poeta Píndaro. A Grécia Antiga foi o panorama da criação dos primeiros Jogos Olímpicos, que deram origem às Olimpíadas que conhecemos hoje. Os primeiros jogos eram realizados a cada quatro anos no santuário de Zeus em Olímpia e perduraram por mais de mil anos até serem proibidos pelo imperador Teodósio 1°, em 393 d.C.

Antologia de Textos Olímpicos: Sobre o Esporte e seus Protagonistas, de Katia Rubio

Editora: Tato; R$ 60

Nesta coleção de dois volumes, os textos abordam temáticas diversas e lembram o leitor do contexto em que foi escrito. "Os desafios da Covid-19 e os Jogos Olímpicos de Tóquio", "Psicologia do esporte e saúde mental", "Formação esportiva e a escola", "Rio-2016 e o sonho olímpico brasileiro" são algumas das seções presentes nos livros.

História dos Esportes, de Orlando Duarte

Editora: Senac São Paulo; R$ 77 (560 págs.)

Duarte é jornalista esportivo e já cobriu nove Olimpíadas, além de outros grandes eventos esportivos. Neste livro, ele conta a história dos esportes já conhecidos pelo grande público e apresenta outros não tão conhecidos, reforçando os vigores da prática esportiva.

O Brasil nos Jogos Olímpicos, de Prado A. Lobo

Editora: Bushido Books; R$ 24,99 (ebook)

O Brasil teve sua primeira participação em Olimpíadas na Bélgica, em 1920, e estreou com três medalhas. Desde então, o país participou de 24 edições, incluindo a de Paris-2024, e acumulou mais de 150 medalhas. Este livro de 2019 conta a história de cada edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, até os jogos no Rio de Janeiro em 2016, com ênfase nas participações de atletas brasileiros.