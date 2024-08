Brasil ganha bronze por equipes no judô e equipara melhor desempenho em Olimpíadas

São Paulo

O Brasil conquistou neste sábado (3) o bronze na disputa por equipes mistas do judô nos Jogos de Paris, batendo a Itália por 4 a 3.

Com o resultado, o Brasil chega a quatro medalhas no judô nas Olimpíadas realizadas na capital francesa —foi ouro com Bia Souza, prata com Willian Lima e bronze com Larissa Pimenta, igualando o número de medalhas em Londres-2012, quando o país ganhou um ouro e três bronzes.

Judocas brasileiros na disputa por equipes mistas em Paris-2024 - Kim Kyung-Hoon/Reuters

O Brasil iniciou a caminhada na disputa por equipes vencendo o Cazaquistão por 4 a 2. Em seguida perdeu para a Alemanha por 4 a 3. Na repescagem, bateu a Sérvia por 4 a 1, garantindo a vaga na disputa pelo bronze contra os italianos.

A primeira luta no duelo contra a Itália foi vencida por Rafael Macedo (categoria até 90 kg), aplicando um ippon contra Christian Parlati no início do golden score.

Na sequência, a campeã olímpica Bia Souza não teve dificuldades para superar a adversária Asya Tavano (+70kg), conquistando a vitória com uma imobilização em menos de um minuto de luta.

No terceiro combate, Leonardo Gonçalves acabou derrotado por Gennaro Pirelli (+90kg) com um waza-ari quando o golden score já marcava mais de 3 minutos.

Na quarta luta, Rafaela Silva venceu fácil Veronica Toniolo (até 57kg) por imobilização após derrubar a adversária no tatame.

Em seguida, o medalhista de prata Willian Lima mediu forças contra Manuel Lombardo (até 73kg), mas acabou derrotado no golden score.

A penúltima luta foi entre Ketleyn Quadros (bronze em Pequim-2008) e Savita Russo (até 70kg). A brasileira aplicou um waza-ari logo no início da luta, mas levou um ippon quando faltavam 20 segundos.

Com o placar em 3 a 3, houve um sorteio para definir a luta desempate entre Rafaela Silva e Veronica Toniolo (até 57kg). A brasileira campeã olímpica na Rio-2016 derrubou a italiana nos primeiros segundos e garantiu o bronze para o Brasil.