Rival australiano de Medina troca desenho da prancha após reclamação da Coreia do Sul

São Paulo

O australiano Jack Robinson, 26, adversário de Gabriel Medina, 30, na semifinal do surfe masculino nas Olimpíadas de Paris 2024 precisou trocar o desenho das suas pranchas antes do começo dos jogos.

Isto porque foi apontado que o formato das listras vermelhas e brancas, na parte inferior de pelo menos quatro dos seus equipamentos, parecia com o sol nascente usado pelas Forças Armadas japonesas entre 1889 e 1945. O padrão de cores desagradou a equipe sul-coreana, um dos países mais afetados pelas políticas expansionistas nipônicas.

O australiano Jack Robinson vai enfrentar o brasileiro Gabriel Medina nesta sábado (3) - Thomas Bevilacqua - 30.mai.2024/Reuters

"Não se trata de protesto da Coreia do Sul, mas isso invoca as cicatrizes em algumas pessoas, então seu uso deveria ser proibido, apesar da liberdade de expressão", disse Song Min, coordenador da equipe sul-coreana de surfe, à Reuters. Após uma reclamação com o time australiano, o surfista não usou a prancha listrada nas Olimpíadas.

Mas, de acordo com Robinson, a ideia das listras era homenagear o surfista havaiano Andy Irons, morto em 2010. O ex-atleta usava o mesmo padrão de listras nas suas bermudas durante as competições.

O duelo do australiano com Medina está previsto para a tarde deste sábado (3), com transmissão da Globo, SporTV 2 e o canal online das Olimpíadas. Mas isso ainda depende de confirmação, pois as disputas de surfe podem sofrer com o clima no Taiti.