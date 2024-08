Dream Team americano chega a mais uma decisão olímpica após virada suada sobre a Sérvia

São Paulo

A seleção masculina de basquete dos Estados Unidos sofreu mais do que o esperado e conseguiu uma virada no último quarto para derrotar a Sérvia por 95 a 91 nas semifinais das Olimpíadas de Paris-2024, nesta quinta-feira (8).

Com o resultado, a equipe americana enfrentará na decisão da medalha de ouro, às 16h30 (de Brasília) de sábado (10), a anfitriã França, que bateu a Alemanha mais cedo por 73 a 69. A briga pelo bronze entre alemães e sérvios será no mesmo dia, às 6h.

Para chegar à decisão, o técnico Steve Kerr precisou do melhor desempenho de seus astros para derrotar a Sérvia, que também conta com jogadores da NBA, como Nikola Jokic, eleito três vezes o MVP da liga americana, e Bogdan Bogdanovic.

Os três primeiros quartos foram vencidos pelos europeus (31-23, 23-20 e 22-20), que estavam 13 pontos na frente no início do último quarto. No entanto, sob comando de LeBron James (16 pontos), Stephen Curry (36) e Joel Embiid (19), o time norte-americano deslanchou e marcou 32 pontos na parcial, contra apenas 15 do rival, fechando o duelo.

LeBron James (à esq.) e Stephen Curry extravasam após a vitória sobre a Sérvia na semifinal na Arena Bercy, em Paris, após os EUA terem perdido os três primeiros quartos do jogo - Aris Messinis/AFP

Na final, os Estados Unidos terão outro rival com jogadores que atuam na sua liga profissional, com destaque para o gigante Victor Wembanyama, de 2,24 m, e o pivô Rudy Gobert, de 2,16 m.

E foi justamente a França que impôs a última derrota americana em Olimpíadas: 83 a 76 na fase de grupos dos Jogos de Tóquio-2020. Naquela competição, porém, o time seguiu em frente para conquistar o 16º ouro em 19 edições olímpicas batendo a própria França na final, por 87 a 82.

A presença de LeBron, Curry, Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker e Anthony Davis em Paris só foi confirmada no início deste ano, após uma campanha no país para os astros da NBA voltarem ao time nacional. Isso após um time alternativo ficar em quarto lugar no Campeonato Mundial do ano passado, perdendo por 111 a 113 para a Alemanha na semifinal e por 118 a 127 para o Canadá na disputa do terceiro lugar.

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

Algo parecido, e protagonizado pelo Brasil, ocorreu para que os EUA passassem a enviar os melhores jogadores da NBA para representar o país nas principais competições. A vitória da seleção brasileira de Oscar Schmidt e Marcel por 120 a 115 na decisão dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis (EUA), em 1987, provocou uma revolução nos Estados Unidos. Afinal, foi a primeira derrota dos americanos em casa.

Nos Jogos de Barcelona-1992, os astros Michael Jordan, Magic Johson, Larry Bird, Karl Malone, Pat Ewing formaram o que ficou conhecido como Dream Team (time dos sonhos), que teve vitórias fáceis..

A partir de então, o ouro olímpico só falhou em 2004, quando o então Dream Team não deu liga e perdeu três vezes: 92 a 73 para Porto Rico e 94 a 90 para a Lituânia, na fase de grupos, e 89 a 81 para a Argentina na semifinal. Sobrou o bronze.

Em toda a história olímpica, a seleção masculina de basquete dos EUA só perdeu seis vezes. Além das três em 2004 e da França em 2020, as outras duas foram para a então União Soviética: 51 a 50 na final de Munique-1972 e 82 a 76 na semifinal de Seul-1988.