Netinho, do taekwondo, é bronze em dia de queda do vôlei em Paris-2024

Edival Marques Pontes, 26, o Netinho, foi o único medalhista do Brasil nas disputas olímpicas desta quinta-feira (8) em Paris-2024.

Ele obteve o bronze na categoria até 68 kg do taekwondo com vitória sobre Javier Pérez Polo, da Espanha.

Edival Pontes, o Netinho se emociona no Grand Palais ao ganhar a medalha de bronze no taekwondo nos Jogos Olímpicos de Paris - David Gray - 8.ago.2024/AFP

O outro bom resultado do dia veio com a dupla do vôlei de praia Ana Patrícia e Duda, que venceu as australianas Mariafe e Clancy e avançaram para a final. "Bora pra mais", disse Ana Patrícia, confiante no ouro.

Reveses tiveram a seleção feminina de vôlei, derrotada por 3 a 2 pelos EUA em partida duríssima na semifinal, e os canoístas Isaquias Queiroz e Jacky Godmann, últimos na prova C2 500 m. Resta às jogadoras lutar pelo bronze e a Isaquias tentar medalha na prova C1 1.000 m.

Nas águas do rio Sena, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha não repetiu a performance de Tóquio-2020 e terminou na quarta colocação.

O bronze de Netinho não foi suficiente para o Brasil subir no quadro qualitativo de medalhas. Pelo contrário.

Ultrapassado pelo Uzbequistão, o país caiu, a três dias do encerramento dos Jogos, uma posição e está em 19º lugar (dois ouros, cinco pratas, oito bronzes).

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta quinta-feira nas Olimpíadas francesas.

Atletismo

Na final no lançamento do dardo, Luiz Maurício conseguiu 80,67 m, suficiente somente para a 11ª posição.

Formado por Gabriel Garcia, Felipe Barbi, Erik Cardoso e Renan Gallina, o revezamento 4 x 100 m correu em 38s73 e não se classificou para a final.

No arremesso do peso, Livia Avancini e Ana Caroline Silva pararam nas eliminatórias.

Canoagem velocidade

Na final dos 500 metros da canoa dupla (C2), Isaquias Queiroz e Jacky Godmann não foram bem e terminaram na oitava e última colocação.

Valdenice Conceição se classificou para as semifinais dos 200 metros da canoa simples (C1).

Ginástica rítmica

Bárbara Domingos, a Babi, classificou-se em oitavo lugar, entre dez concorrentes, para a final individual geral. Ela busca medalha nesta sexta-feira (9), a partir das 9h30.

Luta

Giullia Penalber (até 57 kg) perdeu nas quartas de final da luta livre por Anastasia Nichita, da Moldova

Campeã olímpica da maratona aquática de 10 km em Paris-2024, a holandesa Sharon van Rouwendaal dá um beijo em Ana Marcela Cunha ao término da prova no rio Sena - Mathilde Missioneiro - 8.ago.2024/Folhapress

Maratona aquática

Ana Marcela Cunha, que foi medalhista de ouro em Tóquio-2020, terminou desta vez na quarta posição na prova de 10 km, no rio Sena, com o tempo de 2h04min15s7. O ouro foi para a holandesa Sharon van Rouwendaal (2h03min34s2).

A outra brasileira na disputa, Viviane Jungblut, ficou em 11º lugar (2h06min15s8).

Pentatlo moderno

Isabela Abreu ficou na 36ª posição na esgrima. O pentatlo moderno reúne quatro modalidades além dessa: natação, hipismo, tiro e corrida.

Taekwondo

Edival Marques Pontes, o Netinho, derrotou na disputa pelo bronze o espanhol Javier Pérez Polo. O paraibano venceu a luta da categoria até 68 kg por 2 a 1. Foi a terceira medalha de bronze do taekwondo do Brasil em Olimpíadas.

Maria Clara Pacheco (até 57 kg) perdeu nas quartas de final para a chinesa Luo Zhongshi, atual campeã mundial, e não chegou à disputa de medalha.

Vela

Nas águas de Marselha, local das regatas, Bruno Lobo terminou na sétima posição a competição de Fórmula Kite. A vela do Brasil encerra sem medalhas estas Olimpíadas.

Jogadoras da seleção brasileira de vôlei, desoladas depois da derrota na semifinal de Paris-2024 para os EUA - Natalia Kolesnikova - 8.ago.2024/AFP

Vôlei

A seleção feminina perdeu por 3 sets a 2 (25/23, 18/25, 25/15, 23/25 e 15/11) das norte-americanas e disputará a medalha de bronze contra a Turquia, no sábado (10), às 12h15. A final, no domingo, será EUA x Itália.

Vôlei de praia

Na semifinal, Ana Patrícia e Duda derrotaram por 2 sets a 1 (20/22, 21/15 e 15/12) Mariafe/Clancy, da Austrália, e asseguraram pelo menos a medalha de prata. A final, contra Melissa e Brandie, do Canadá, será às 17h30 desta sexta-feira (9).