Mbappé estreia com gol, Real Madrid bate Atalanta e fatura Supercopa da Uefa

São Paulo

Mbappé estreou nesta quarta-feira (14) pelo Real Madrid marcando seu primeiro gol pela equipe espanhola e ajudando o time multicampeão a conquistar a sexta taça da Supercopa da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) ao derrotar o time italiano da Atalanta por 2 a 0, em partida realizada nesta quarta-feira (14) no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

No duelo que colocou frente a frente o Real Madrid campeão da Liga dos Campeões e a Atalanta campeã da Liga Europa, o esquadrão comandado por Carlo Ancelotti viu a equipe italiana conseguir equilibrar o jogo na primeira etapa, mas deslanchou no segundo tempo, com uma série de jogadas de perigo ao gol adversário, e duas bolas na rede de Valverde e do estreante francês.

Na primeira partida oficial da temporada 2024/25, Ancelotti escalou a equipe com uma formação inicial com o francês Kylian Mbappé, camisa 9, como centroavante à frente, e os brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo pelos lados.

Jude Bellingham jogou um pouco mais recuado, fazendo a ligação com o meio de campo, enquanto Endrick não saiu do banco de reservas.

Mbappé comemora primeiro gol pelo Real Madrid - Jennifer Lorenzini/Reuters

Apesar do amplo favoritismo do Real Madrid, a primeira etapa do duelo foi marcada pelo equilíbrio, com as duas equipes chegando com perigo em algumas oportunidades, mas sem conseguir inaugurar o placar.

A primeira grande chance de Mbappé surgiu aos 15 minutos do primeiro tempo. O uruguaio Valverde avançou pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área adversária. O francês bateu de primeira, mas o chute parou no bloqueio do zagueiro Hien.

Aos 45 minutos, Vinicius Junior, que está no radar do saudita Al Ahli, cruzou no meio da área para Rodrygo, que também bateu de primeira, carimbando o travessão do goleiro argentino Musso.

O time da Atalanta, por sua vez, teve a melhor chance no primeiro tempo aos 24 minutos, quando De Roon cruzou na área, a bola desviou na cabeça do brasileiro Éder Militão e bateu no travessão do gol de Courtois.

Foi logo no início da segunda etapa que a equipe italiana mais levou perigo ao gol madrileno, quando o volante Pasalic recebeu cruzamento na área e cabeceou no ângulo esquerdo, para grande defesa de Courtois.

O cronômetro marcava 14 minutos do segundo tempo quando o Real Madrid conseguiu furar a defesa da Atalanta, com papel decisivo de Vinicius Junior. O brasileiro fez grande jogada pela esquerda, se livrou da marcação, foi até a linha de fundo e cruzou para Valverde. Sozinho na pequena área, o uruguaio teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Na jogada seguinte, Vinicius Junior por pouco não ampliou após receber bom passe de Bellingham, parando no goleiro da Atalanta.

Aos 22, Mbappé fez seu primeiro gol com a camisa branca do Real Madrid, recebendo grande passe dentro da área de Bellingham para chutar firme no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro argentino.

Aos 37, o atacante francês saiu ovacionado de campo, sendo substituído pelo meia Brahim Díaz.

Recorde de títulos

Com o título nesta quarta-feira, o Real Madrid se isola como o maior vencedor da Supercopa da Uefa, com seis taças. Milan e Barcelona vem na sequência, com cinco cada.

Principal estrela do time a partir desta temporada, Mbappé chegou a Madri como a grande contratação da janela de transferências internacional, após sete temporadas no PSG (Paris Saint-Germain).

Pelo clube de Paris, conquistou seis títulos do Campeonato Francês e quatro da Copa da França, mas não conseguiu o troféu mais cobiçado, da Liga dos Campeões.

O melhor resultado do PSG no principal torneio de clubes da Europa foi o vice-campeonato na temporada 2019/20, quando o PSG com Mbappé, Neymar e di María acabou derrotado pelo Bayern de Munique de Thomas Müller e Robert Lewandowski por 1 a 0.

Pela seleção, Mbappé foi campeão da Copa do Mundo em 2018, batendo a Croácia na decisão por 4 a 2. Voltou a chegar à final quatro anos depois, no Qatar, quando terminou com o vice ao ser derrotado pela Argentina de Messi nos pênaltis, após empate por 3 a 3.