Endrick estreia pelo Real Madrid com gol em Bernabéu lotado

São Paulo

Em sua estreia em partidas oficiais pelo Real Madrid, o atacante Endrick marcou seu primeiro gol com a camisa branca do multicampeão espanhol com apenas dez minutos em campo, durante vitória por 3 a 0 contra o Valladolid de Ronaldo, pelo Campeonato Espanhol.



Em um Santiago Bernabéu lotado, a joia brasileira entrou apenas aos 41 do segundo tempo com a camisa número 16, em substituição ao francês Kylian Mbappé.



Dez minutos depois de entrar em campo, Endrick recebeu passe de Brahim Diaz na entrada da grande área, se livrou da marcação e bateu firme para vencer o goleiro estoniano Karl Hein.

Endrick comemora primeiro gol com a camisa do Real Madrid, no Santiago Bernabéu - Violeta Santos Moura/Reuters

Com o gol aos 18 anos e 35 dias, Endrick se tornou o mais jovem estrangeiro a marcar com a camisa do Real Madrid no Espanhol.

A marca anterior pertencia ao zagueiro francês Raphael Varane que, em 2011, marcou contra o Rayo Vallecano aos 18 anos e 152 dias.



Federico Valverde e Dias fizeram os outros gols da partida contra o time dirigido pelo ex-atacante Ronaldo, garantindo a primeira vitória do Real Madrid no torneio.

O time de Vinicius Junior e Rodrygo, atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões, havia estreado com um empate por 1 a 1 contra o Mallorca na semana passada, fora de casa.