Izquierdo sofreu parada cardíaca e está sob 'cuidados intensivos neurológicos', diz hospital

São Paulo

O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, 27, do Nacional-URU, que passou mal durante partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores na noite de quinta-feira (22), sofreu uma parada cardíaca e está na UTI sob "cuidados intensivos neurológicos".

A informação consta em boletim médico divulgado neste sábado (24) pelo Hospital Israelita Albert Einstein, para onde o jogador foi levado de ambulância.

"O paciente Juan Manuel Izquierdo Viana foi admitido no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, em parada cardíaca, de início indeterminado, secundária a uma arritmia. O hospital iniciou imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação, tendo o paciente retornado à circulação espontânea", diz a nota.

Jogadores se reúnem no campo após zagueiro uruguaio Izquierdo passar mal durante partida entre São Paulo e Nacional-URU pela Copa Libertadores, no Morumbi - Carla Carniel/Reuters

Ela acrescenta que "Juan está internado na Unidade de Terapia Intensiva, sedado, em ventilação mecânica e cuidados intensivos neurológicos."

No fim do segundo tempo do confronto pela fase oitavas de final da Libertadores, no Morumbi, o defensor caiu sozinho no gramado enquanto caminhava próximo ao meio de campo. As equipes médicas das duas equipes entraram em campo e prestaram os primeiros atendimentos.

Em nota publicada na sexta-feira (23), o Nacional informou que Izquierdo permanece estável, está sedado e ficará em observação por, pelo menos, 72 horas.

A partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos e o Nacional teve direito a uma substituição extra devido ao protocolo da IFAB (International Board), adotado quando há suspeita de concussão.

O jogo acabou com a vitória por 2 a 0 do São Paulo, que vai enfrentar nas quartas de final o Botafogo, que eliminou o Palmeiras.