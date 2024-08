Flamengo bate Olympiacos de virada e conquista mundial sub20

São Paulo

O Flamengo sagrou-se campeão mundial sub20 neste sábado (24) ao bater o Olympiacos, da Grécia, e levantar a taça da Copa Intercontinental da categoria, em jogo disputado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A equipe carioca, treinada pelo ex-lateral esquerdo Filipe Luis, venceu o time grego de virada, por 2 a 1. Os gregos abriram o placar aos 9 minutos do segundo tempo, com Liatsikouras. Saindo do banco, Caio Garcia, aos 27, e Felipe Teresa, aos 46, viraram para o Flamengo.

Entre os campeões, estão o goleiro Dyogo Alves e o volante Rayan Lucas. Ambos estavam no alojamento no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, quando um incêndio matou dez atletas da base do clube.

Jogadores do Flamengo comemoram título mundial sub20, no Maracanã - Jayson Braga/Brazil Photo Press / Folhapress

O torneio é organizado em conjunto por Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), e coloca frente a frente os campeões da Copa Libertadores sub20 e da Uefa Youth League.

A equipe carioca se classificou para a decisão após bater os argentinos do Boca Juniors por 2 a 1, também de virada, em março. Já o Olympiacos garantiu seu lugar ao vencer na decisão do europeu o Milan, da Itália, por 3 a 0, em abril.

O Flamengo é o primeiro brasileiro a conquistar o título, que passou a ser disputado em 2022.

Na primeira edição, o Benfica, de Portugal, bateu os uruguaios do Peñarol por 1 a 0 no Centenário, em Montevidéu. Em 2023, o Boca Juniors venceu o AZ Alkmaar, da Holanda, nos pênaltis, na Bombonera, em Buenos Aires.