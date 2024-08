São Paulo pega Atlético-MG e Corinthians enfrenta Juventude nas quartas da Copa do Brasil

São Paulo

Em sorteio realizado nesta terça-feira (20) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil.

As partidas de ida acontecem na semana de 26 de setembro, e as de volta, na de 9 de setembro.

Atual campeão do torneio, o São Paulo mede forças contra o Atlético-MG, que venceu a competição em 2014 e 2021. A partida de ida será no Morumbis, e a de volta, na Arena MRV.

Jogadores do São Paulo comemoram título da Copa do Brasil de 2023, no Morumbi - Carla Carniel /Reuters

O vencedor do duelo entre paulistas e mineiros encara nas semifinais quem avançar no confronto entre o Vasco, campeão em 2011, e o Athletico-PR, que ficou com a taça em 2019. O jogo de ida acontece em São Januário.

Do outro lado da chave, o tricampeão Corinthians (1995, 2002 e 2009) enfrenta o Juventude (campeão em 1999), com a primeira partida no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Já o Flamengo, que venceu a Copa do Brasil em quatro oportunidades —1990, 2006, 2013 e 2022—, encara o Bahia (único time nas quartas que ainda não levantou a taça), com o primeiro jogo na Arena Fonte Nova.