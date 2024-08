Italiana Valentina Petrillo será primeira atleta trans nas Paralimpíadas

Bangalore (Índia) | Reuters

Valentina Petrillo, 50, está prestes a se tornar a primeira atleta abertamente transgênero a participar dos Jogos Paralímpicos, depois que a velocista com deficiência visual foi selecionada para representar a Itália nas provas de 200 e 400 metros femininos em Paris.

Valentina, que fez a transição em 2019, conquistou medalhas de bronze em ambos os eventos no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico no ano passado, em Paris. Antes da transição, Petrillo conquistou 11 títulos nacionais na categoria masculina.

"Ainda acho difícil acreditar e estou mantendo os pés no chão porque minha chance de participar de Tóquio foi perdida por um triz", disse Petrillo em um comunicado.

Valentina Petrillo, primeira atleta trans a participar de uma Paralimpíada - Marco Mantovani/Fispes

"Só vou começar a pensar nos Jogos de Paris quando chegar à França."

Diagnosticada com a síndrome de Stargardt aos 14 anos, as habilidades visuais de Petrillo são limitadas a 1/50 do alcance normal.

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, disse à BBC Sport que, embora Petrillo seja bem-vinda em Paris sob as políticas do World Para Athletics, ele quer ver o mundo esportivo "unido" em suas políticas de transgêneros.

Os órgãos governantes de muitos esportes, incluindo atletismo, ciclismo e natação, têm endurecido suas regras de participação para atletas transgêneros em competições femininas de elite nos últimos anos.

No entanto, o IPC permite que os órgãos governantes estabeleçam suas próprias políticas e o World Para Athletics permite que uma pessoa legalmente reconhecida como mulher compita na categoria para a qual sua deficiência a qualifica.

Os críticos da inclusão transgênero no esporte feminino dizem que passar pela puberdade masculina confere aos atletas uma enorme vantagem músculo-esquelética que a transição não atenua.

Grupos de defesa dos direitos LGBT dizem que excluir atletas transgêneros equivale a discriminação e que não foi feita pesquisa suficiente sobre o impacto da transição no desempenho atlético.

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro.