Macron defende criador da cerimônia de abertura das Olimpíadas após ameaças

O presidente da França, Emmanuel Macron, saiu em defesa de Thomas Jolly, diretor artístico da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, após ele relatar à polícia que foi alvo de assédio online após parte do desfile que irritar conservadores e cristãos.

Promotores disseram na sexta-feira que abriram uma investigação sobre as alegações de Jolly de que ele recebeu ameaças de morte e mensagens de ódio relacionadas à sua orientação sexual e suas "origens israelenses erroneamente assumidas".

Macron disse que era inaceitável atacar um artista por seu trabalho e elogiou a cerimônia de abertura como uma performance "audaciosa" que fez a França se orgulhar.

Diretor da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, Thomas Jolly, posa para foto no rio Sena - Joel Saget - 23.jul.24/AFP

"Estou escandalizado e triste com o que ele passou", disse Macron. "Quero ressaltar meu total apoio e todos os artistas que o acompanharam" na criação da performance.

Jolly, um renomado diretor de teatro de 41 anos, projetou a cerimônia de abertura como um desfile de barcos levando atletas pelo rio Sena, acompanhados por artistas, dançarinos e músicos se apresentando ao longo dos cais e em cima de monumentos.

Muitos elogiaram sua representação subversiva da história e cultura francesas –uma Maria Antonieta decapitada cantou acompanhada por uma banda de heavy metal– e por incluir pessoas de diversas raças e orientações sexuais.

Mas políticos conservadores na França e nos EUA, bem como grupos religiosos, criticaram uma parte do show que apresentava uma cena com um homem vestido apenas com tinta azul no corpo e drag queens ao redor de uma longa mesa. Eles disseram que era uma representação insultuosa da Última Ceia, de Leonardo da Vinci.

Os bispos católicos franceses disseram em um comunicado que a cerimônia "infelizmente incluiu cenas que zombavam e ridicularizavam o cristianismo".

O candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, chamou de "desgraça" e disse que, se ele for eleito, Los Angeles, sede dos Jogos de Verão de 2028, "não terá uma Última Ceia retratada da maneira como foi retratada" em Paris.

Jolly respondeu dizendo que a sequência não foi inspirada na Última Ceia de Da Vinci, mas em um banquete com Dionísio, deus grego do vinho e da festividade, no centro, fazendo referência às origens dos Jogos na Grécia antiga.

"A ideia era ter um grande festival pagão ligado aos deuses do Olimpo", disse ele. Jolly disse aos repórteres que seu objetivo não era "ser subversivo", mas sim representar "diversidade e união" mantendo a longa tradição de secularismo da França.

Jolly não pôde ser contatado imediatamente para comentar na sexta-feira (2).

O escritório do promotor de Paris disse que estava investigando as acusações levantadas pela queixa de Jolly, que incluíam "ameaças de morte por causa de sua origem, ameaças de morte por causa de sua orientação sexual, insulto público por causa de sua origem, insulto público por causa de sua orientação sexual e difamação".

Barbara Butch, uma DJ francesa que tocou música durante o evento, também registrou uma queixa na polícia por assédio online. O jornal Le Monde relatou na sexta-feira que uma das drag queens também o fez.

O comitê organizador de Paris disse que "condenava veementemente as ameaças e o assédio" contra Jolly. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que era "uma honra" e "uma fonte de orgulho" para a cidade se beneficiar "de seu talento para engrandecer nossa cidade e mostrar ao mundo quem somos".