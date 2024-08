Maratonista do Butão comove ao chegar em último nas Olimpíadas

Paris

Em alguns casos, o último colocado deixa uma marca na história dos Jogos Olímpicos maior que o primeiro. Paris-2024 proporcionou uma dessas situações no último dia de competição.

A maratonista Kinzang Lhamo, 26, do Butão, completou a prova caminhando nos últimos quilômetros, mais de uma hora e meia depois da vencedora, a holandesa Sifan Hassan.

Kinzang Lhamo termina a maratona feminina em último - Lisa Leutner/Reuters

Lhamo foi ovacionada pelo público. Algumas pessoas caminharam junto com ela no trecho final do percurso.

Ela terminou a prova em 3h52min29s, uma velocidade média de 10,9 km/h. A vencedora Hassan completou o percurso de 42,195 km em 2h22min55s, ou seja, 17,7 km/h de média.

Dentre as 91 competidoras, onze abandonaram. Lhamo, que desde o início correu entre as três últimas, decidiu persistir.

Soldada do exército real do Butão, seu melhor resultado na maratona é de 3h26min. Ela se preparou para os Jogos treinando em Blagnac, no sul da França.

O Butão competiu com apenas três atletas nos Jogos de Paris, Lhamo e dois homens (tiro com arco e natação).

Entre os últimos colocados famosos da história olímpica, está o nadador Eric Moussambani, da Guiné Equatorial, que nadou os 100 metros livre em quase 2 minutos em Sydney-2000.

Em Barcelona-1992, o britânico Derek Redmond, lesionado, foi ajudado pelo pai, Jim, a terminar a semifinal dos 400 metros rasos. Derek foi desclassificado, mas o momento comoveu telespectadores do mundo inteiro.