Recurso de romena é aceito, e americana Jordan Chiles perde bronze no solo

Após protagonizar uma cena histórica ao lado de Simone Biles e Rebeca Andrade no pódio do solo em Paris-2024, a ginasta americana Jordan Chiles perdeu sua medalha de bronze, segundo decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) emitida neste sábado (10).

A premiação foi transferida para a romena Ana Barbosu após recursos formais apresentados pelo Comitê Olímpico da Romênia.

Os romenos, incluindo a lenda da ginástica Nadia Comaneci, fizeram três pedidos: a revisão da nota de Chiles —que, no dia da final, acabou aumentada em um décimo após requerimento dos americanos—, a anulação de uma punição de um décimo de outra romena, Sabrina Maneca-Voinea, e a entrega da medalha de bronze às três ginastas, Chiles, Voinea e Barbosu.

Apenas a solicitação quanto à nota da americana foi aceita.

Americana Jordan Chiles foi ao pódio do solo após pedir revisão de sua nota aos juízes; decisão do Tribunal Superior do Esporte, porém, retirou o aumento da nota - Loic Venance - 5.ago.24/AFP

Última a se apresentar, Chiles recebeu inicialmente 13,666, o que a deixaria no quinto lugar, atrás das duas romenas, que tinham ambas 13,700 —Barbosu estava à frente pelo critério de desempate, uma nota de execução maior. Ela chegou a comemorar o pódio, mas a equipe americana pediu revisão da nota de Chiles aos árbitros, que a aumentaram para 13,766. A romena chorou muito com a reviravolta.

Neste sábado, o CAS emitiu o resultado do recurso, que anulou o aumento da nota de Chiles.

"O requerimento apresentado em nome da Sra. Jordan Chiles na final do exercício feminino foi registrado após o término do prazo de um minuto previsto no artigo 8.5 do Regulamento Técnico da FIG [Federação Internacional de Ginástica] de 2024 e teve seus efeitos revogados", diz o texto, que prevê que a FIG determine a classificação final com base na decisão.

A parte do recurso que pedia o cancelamento da punição de Voinea foi recusada.

A perda de medalhas olímpicas não é rara, mas historicamente seus motivos estão quase sempre associados ao doping.

Um exemplo que foge ao padrão, além do de Chiles, é o do sueco Ara Abrahamian, atleta da luta greco-romana, que teve o bronze de Pequim-2008 retirado pelo Comitê Olímpico Internacional após ter jogado a medalha no chão durante a cerimônia de premiação. O lutador tinha ficado revoltado com uma decisão da arbitragem na semifinal.

A USA Gymnastics, órgão regulador da ginástica artística dos Estados Unidos, emitiu nota conjunta com o comitê olímpico americano em que declaram estar "devastados" com a decisão.

"O recurso a respeito da nota de dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi aplicado de boa-fé e, em nossa opinião, de acordo com as regras da FIG para garantir uma pontuação correta", escrevem.

Romena Ana Barbosu volta ao pódio do solo após decisão do CAS - Paul Ellis - 5.ago.24/AFP

"Durante todo o processo de apelação, Jordan foi alvo de ataques consistentes, totalmente infundados e extremamente dolorosos nas mídias sociais", continua o comunicado. "Condenamos os ataques e quem os apoia, incentiva ou alimenta. Elogiamos Jordan por se comportar com integridade dentro e fora da competição, e continuamos a apoiá-la."

Após a nova reviravolta, a ginasta americana comunicou em seu Instagram que ficará afastada das redes sociais para preservar sua saúde mental.