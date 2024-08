Medalhas estragadas serão substituídas, diz Monnaie

Paris | AFP | AFP

Os organizadores das Olimpíadas de Paris-2024 e a Monnaie, fabricante das medalhas dos vencedores, comprometeram-se a "substituir sistematicamente" aquelas que tenham sido "danificadas", após a reclamação de um skatista americano sobre a deterioração da sua medalha de bronze.

Projetadas pela Chaumet (grupo LVMH), a fabricação das 5.084 medalhas de ouro, prata e bronze foi confiada ao estabelecimento público da Monnaie de Paris.

Cada uma das medalhas inclui uma parte simbólica da Torre Eiffel.

O americano Nyjah Huston, que terminou em terceiro lugar nas provas de skate street na Place de la Concorde no dia 29 de julho, reclamou poucos dias depois da má qualidade de sua medalha de bronze, que teria começado a "descascar um pouco" e "parece vir da guerra", segundo mensagens publicadas nas redes sociais e repercutidas por vários veículos de imprensa.

O skatista americano segura medalha de bronze que ganhou nas Olimpíadas de Paris - @nyjah no Instagram

Em declaração transmitida neste sábado à AFP, a comissão organizadora dos Jogos de 2024 afirma ter tomado conhecimento do "depoimento nas redes sociais de um atleta cuja medalha foi danificada poucos dias após a sua entrega".

O organizador dos Jogos Olímpicos confirma que mantém "contato estreito com a Monnaie de Paris, responsável pela produção e controle de qualidade das medalhas, e com o Comitê Olímpico do atleta afetado, com o objetivo de avaliar a medalha e compreender as circunstâncias e a causa do dano".

"As medalhas são os objetos mais desejados dos Jogos e os mais preciosos para os atletas. As medalhas danificadas serão sistematicamente substituídas pela Monnaie de Paris", afirmou.

Cada medalha tem diâmetro de 85 milímetros, 9,2 milímetros de espessura e pesa 529 gramas para a medalha de ouro, 525 gramas para a medalha de prata e 455 gramas para a medalha de bronze.