Conheça livros que biografam grandes campeões das Olimpíadas

As Olimpíadas são feitas pelos atletas, que dedicam suas vidas ao esporte e impressionam o público com suas performances que por vezes parecem humanamente impossíveis.

Robert Scheidt, vencedor de cinco medalhas olímpicos, compete na Vela nos Jogos Olímpicos Tóquio de 2020 - Gaspar Nóbrega/COB/Gaspar Nóbrega/COB

Entre tantos competidores, alguns se destacam por vencer, outros por trajetórias únicas. Diante das Olimpíadas de Paris-2024, veja biografias de alguns campeões com histórias de destaque.

'Robert Scheidt: O Amigo do Vento', de Rafael de Marco

Editora: Zdl; R$ 89 (396 págs.)

Scheidt é um dos maiores medalhistas olímpicos do Brasil: em sete participações nos jogos, acumulou cinco medalhas –duas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Sua primeira participação foi na edição de Atlanta em 1996, e a última foi em Tóquio-2020. Neste livro, De Marco relata os caminhos do velejador até suas vitórias em Olimpíadas e mundiais (em que acumulou onze títulos), passando também por algumas derrotas.

'Nadia Comaneci: A Essência do Espírito Olímpico', de Fabricio Sales Silva

Independente, R$ 24,99 (ebook)

A romena Nadia Comaneci foi a primeira ginasta a conquistar uma nota dez em Olimpíadas, na edição de Montreal em 1976, com apenas 14 anos. No mesmo evento ela conquistou mais seis notas dez, que marcaram suas performances como perfeitas. A busca pela perfeição é tema do livro de Sales Silva, que conta a jornada esportiva de Comaneci de atleta a treinadora.

'Transformando Suor em Ouro', de Bernardinho

Editora: Sextante, R$ 49,90 (224 págs.), R$ 24,99 (ebook)

Bernardo Rezende, o Bernardinho, começou sua carreira como jogador de vôlei, mas passou a ser mais conhecido quando se tornou técnico do esporte. Um dos maiores treinadores da modalidade no Brasil, ele já participou de oito Olimpíadas (contando a de Paris) e conquistou sete medalhas, uma como jogador, duas como técnico do time feminino e quatro com o time masculino. Neste livro, o próprio Bernardinho conta sua carreira e compartilha estratégias de liderança.

'Mais Rápido que um Raio: Minha Autobiografia', de Usain Bolt

Tradução: Henrique Monteiro, Editora: Planeta; R$ 54,90 (304 págs.)

Bolt é dono de oito medalhas de ouro em três participações olímpicas. O homem mais rápido da história garantiu esse título após terminar a prova dos cem metros rasos em 9s58 e a dos 200 metros rasos em 19s19, ambos recordes alcançados no campeonato mundial de 2009 em Berlim. Nesta autobiografia, Bolt (que de maneira premonitória significa raio em inglês) revela a história por trás de todo o seu sucesso.

'Matador de Dragões: A História e a Filosofia de Vida do Campeão Olímpico Joaquim Cruz', de Rafael de Marco

Independente, R$ 14,90 (ebook)

Cruz é uma estrela do atletismo brasileiro, o único corredor brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em uma prova olímpica de pista. O meio-fundista venceu a prova dos 800 m rasos em Los Angeles em 1984. O livro "Matador de Dragões" revive a trajetória de Cruz, que nasceu uma perna dois centímetros mais curta que a outra e passou por oito cirurgias ao longo da vida.