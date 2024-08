Com bronze no vôlei e prata no futebol, Brasil encerra participação em Paris

São Paulo

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos de Paris neste sábado (10) com o bronze no vôlei feminino, após a vitória contra a Turquia por 3 sets a 1 na disputa pelo terceiro lugar, e a prata no futebol feminino, com a derrota por 1 a 0 na final contra os Estados Unidos.

Também entraram em ação no penúltimo dia das Olimpíadas na França as brasileiras Laura Amaro, no levantamento de peso na categoria até 81 kg, encerrando sua participação na sétima colocação, e Isabela Abreu, no pentatlo moderno, terminando em 16ª na semifinal, sem conseguir avançar às finais.

Ainda neste sábado, Ana Paula Vergutz foi eliminada na canoagem de velocidade nas semifinais na categoria K1 500m, enquanto Valdenice Conceição avançou até a final B na C1 200m, terminando na quinta colocação.

Jogadoras da seleção de vôlei comemoram vitória contra a Turquia e conquista do bronze em Paris-2024 - Annegret Hilse/Reuters

Sem mais atletas brasileiros competindo na capital francesa até o encerramento dos Jogos no domingo (11), o país encerra sua participação em Paris-2024 com 20 medalhas —3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, o que posiciona o Brasil, momentaneamente, na 17ª posição.

Em Tóquio-2020, foram 21 medalhas —7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, com o país na 12ª posição no quadro de medalhas.